Россия ударила по энергетике на Одесщине, а в Киеве и ряде областей действуют графики: что нужно знать об отключениях света
В Украине во вторник, 4 ноября, в отдельных регионах, включая Киев, Киевщину, Харьковщину, Чекасщину и др., действуют графики отключения электроэнергии. При этом ночью враг атаковал энергообъект на Одесщине – местные власти заявляют, что отключений света нет, а энергетики говорят о значительных повреждениях.
О ситуации сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго", облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии и ситуация в энергетике: главное, что нужно знать
- С 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в ряде регионов для населения применяются отключения света по графикам – одновременно без света от 0,5 до 1,5 очереди.
- В то же время в отдельных областях вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.
- Время и объем применения ограничений могут меняться в течения дня, украинцам советуют следить за ситуацией на сайтах и в соцсетях своих облэнерго.
- Ночью враг атаковал энергообъект в Одесской области:
- – глава ОГА Олег Кипер заявляет, что "отключений электроснабжения нет";
- – в ДТЭК отмечали, что повреждения энергообъекта существенные и энергетики смогут начать восстановительные работы, когда позволит ситуация с безопасностью (по состоянию на 9:50 работы уже велись).
- Самая тяжелая ситуация после, в первую очередь по объектам системы распределения, – в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областях, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
- Украинцев, у которых есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно – особенно утром до 11:00 и в вечерние часы максимального потребления с 15:00 до 22:00.
Отключения света по областям: какие графики действуют 4 ноября
Киев
Ожидается, что у 8 из 12 подгрупп в столице свет будет весь день. Для остальных предусмотрено по одному отключению в день длительностью максимум 3 часа.
Киевская область
Отключения предусматривают максимальное время без света 4 часа. Применять их планируют лишь к трем из 12 групп.
Днепропетровская область
Для шести из 12 групп обесточивания не предусмотрены. Остальных потребителей будут отключать по одному разу в день.
Харьковская область
С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1 очередь, с 18:00 до 20:00 – 1,5 очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение ориентировочно будут такими:
- 1.1: 19:00 – 22:00
- 1.2: 19:00 – 22:00
- 2.1: 19:00 – 20:00
- 2.2: 08:00 – 11:00
- 3.1: не отключается
- 3.2: не отключается
- 4.1: не отключается
- 4.2: не отключается
- 5.1: не отключается
- 5.2: 18:00 – 19:00
- 6.1: 15:00 – 19:00
- 6.2: 15:00 – 19:00
Черниговская область
Запорожская область
Ожидается, что часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1: не отключается
- 1.2: не отключается
- 2.1: не отключается
- 2.2: не отключается
- 3.1: 14:30 – 18:00
- 3.2: 14:30 – 18:00
- 4.1: не отключается
- 4.2: 07:30 – 11:00
- 5.1: 18:00 – 21:30
- 5.2: 18:00 – 21:30
- 6.1: не отключается
- 6.2: 18:00 – 20:30
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 2.1 08:00 – 10:00
- 2.2 10:00 – 11:00
- 3.1 15:00 – 17:00
- 4.1 17:00 – 19:00
- 4.2 19:00 – 21:00
- 5.1 21:00 – 22:00
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активизации российских обстрелов критической энергетической инфраструктуры Украины импорт электроэнергии в октябре вырос в 2,5 раза. Украина также экспортировала ток, но на 85% меньше, чем в предыдущем месяце.
