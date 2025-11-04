УкраїнськаУКР
Россия ударила по энергетике на Одесщине, а в Киеве и ряде областей действуют графики: что нужно знать об отключениях света

Последствия российского удара по Одесщине 4 ноября 2025 и линии электропередачи. Иллюстрация

В Украине во вторник, 4 ноября, в отдельных регионах, включая Киев, Киевщину, Харьковщину, Чекасщину и др., действуют графики отключения электроэнергии. При этом ночью враг атаковал энергообъект на Одесщине – местные власти заявляют, что отключений света нет, а энергетики говорят о значительных повреждениях.

О ситуации сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго", облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии и ситуация в энергетике: главное, что нужно знать

  • С 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в ряде регионов для населения применяются отключения света по графикам – одновременно без света от 0,5 до 1,5 очереди.
Ситуация в энергосистеме Украины
  • В то же время в отдельных областях вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.
  • Время и объем применения ограничений могут меняться в течения дня, украинцам советуют следить за ситуацией на сайтах и в соцсетях своих облэнерго.
Что происходит в энергосистеме
  • Ночью враг атаковал энергообъект в Одесской области:
    • – глава ОГА Олег Кипер заявляет, что "отключений электроснабжения нет";
    • – в ДТЭК отмечали, что повреждения энергообъекта существенные и энергетики смогут начать восстановительные работы, когда позволит ситуация с безопасностью (по состоянию на 9:50 работы уже велись).
Сообщение энергетиков об ударе по Одесщине
  • Самая тяжелая ситуация после, в первую очередь по объектам системы распределения, – в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областях, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
  • Украинцев, у которых есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно – особенно утром до 11:00 и в вечерние часы максимального потребления с 15:00 до 22:00.
Мощные электроприборы: список

Отключения света по областям: какие графики действуют 4 ноября

Киев

Ожидается, что у 8 из 12 подгрупп в столице свет будет весь день. Для остальных предусмотрено по одному отключению в день длительностью максимум 3 часа.

График отключений электроэнергии Киев
График отключений электроэнергии Киев

Киевская область

Отключения предусматривают максимальное время без света 4 часа. Применять их планируют лишь к трем из 12 групп.

Как отключают электроэнергию на Киевщине
Как отключают электроэнергию на Киевщине

Днепропетровская область

Для шести из 12 групп обесточивания не предусмотрены. Остальных потребителей будут отключать по одному разу в день.

Графики ДТЭК для Днепропетровской области
Графики ДТЭК для Днепропетровской области

Харьковская область

С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1 очередь, с 18:00 до 20:00 – 1,5 очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение ориентировочно будут такими:

  • 1.1: 19:00 – 22:00
  • 1.2: 19:00 – 22:00
  • 2.1: 19:00 – 20:00
  • 2.2: 08:00 – 11:00
  • 3.1: не отключается
  • 3.2: не отключается
  • 4.1: не отключается
  • 4.2: не отключается
  • 5.1: не отключается
  • 5.2: 18:00 – 19:00
  • 6.1: 15:00 – 19:00
  • 6.2: 15:00 – 19:00

Черниговская область

График отключения света на Черниговщине

Запорожская область

Ожидается, что часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:

  • 1.1: не отключается
  • 1.2: не отключается
  • 2.1: не отключается
  • 2.2: не отключается
  • 3.1: 14:30 – 18:00
  • 3.2: 14:30 – 18:00
  • 4.1: не отключается
  • 4.2: 07:30 – 11:00
  • 5.1: 18:00 – 21:30
  • 5.2: 18:00 – 21:30
  • 6.1: не отключается
  • 6.2: 18:00 – 20:30

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 2.1 08:00 – 10:00
  • 2.2 10:00 – 11:00
  • 3.1 15:00 – 17:00
  • 4.1 17:00 – 19:00
  • 4.2 19:00 – 21:00
  • 5.1 21:00 – 22:00

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активизации российских обстрелов критической энергетической инфраструктуры Украины импорт электроэнергии в октябре вырос в 2,5 раза. Украина также экспортировала ток, но на 85% меньше, чем в предыдущем месяце.

