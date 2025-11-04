Россия ударила по энергетике на Одесщине, а в Киеве и ряде областей действуют графики: что нужно знать об отключениях света

В Украине во вторник, 4 ноября, в отдельных регионах, включая Киев, Киевщину, Харьковщину, Чекасщину и др., действуют графики отключения электроэнергии. При этом ночью враг атаковал энергообъект на Одесщине – местные власти заявляют, что отключений света нет, а энергетики говорят о значительных повреждениях.

О ситуации сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго", облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии и ситуация в энергетике: главное, что нужно знать

С 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в ряде регионов для населения применяются отключения света по графикам – одновременно без света от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время в отдельных областях вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.

Время и объем применения ограничений могут меняться в течения дня, украинцам советуют следить за ситуацией на сайтах и в соцсетях своих облэнерго.

Ночью враг атаковал энергообъект в Одесской области: – глава ОГА Олег Кипер заявляет, что "отключений электроснабжения нет"; – в ДТЭК отмечали, что повреждения энергообъекта существенные и энергетики смогут начать восстановительные работы, когда позволит ситуация с безопасностью (по состоянию на 9:50 работы уже велись).



Самая тяжелая ситуация после, в первую очередь по объектам системы распределения, – в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областях, заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Украинцев, у которых есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно – особенно утром до 11:00 и в вечерние часы максимального потребления с 15:00 до 22:00.

Отключения света по областям: какие графики действуют 4 ноября

Киев

Ожидается, что у 8 из 12 подгрупп в столице свет будет весь день. Для остальных предусмотрено по одному отключению в день длительностью максимум 3 часа.

Киевская область

Отключения предусматривают максимальное время без света 4 часа. Применять их планируют лишь к трем из 12 групп.

Днепропетровская область

Для шести из 12 групп обесточивания не предусмотрены. Остальных потребителей будут отключать по одному разу в день.

Харьковская область

С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1 очередь, с 18:00 до 20:00 – 1,5 очереди. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение ориентировочно будут такими:

1.1: 19:00 – 22:00

1.2: 19:00 – 22:00

2.1: 19:00 – 20:00

2.2: 08:00 – 11:00

3.1: не отключается

3.2: не отключается

4.1: не отключается

4.2: не отключается

5.1: не отключается

5.2: 18:00 – 19:00

6.1: 15:00 – 19:00

6.2: 15:00 – 19:00

Черниговская область

Запорожская область

Ожидается, что часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:

1.1: не отключается

1.2: не отключается

2.1: не отключается

2.2: не отключается

3.1: 14:30 – 18:00

3.2: 14:30 – 18:00

4.1: не отключается

4.2: 07:30 – 11:00

5.1: 18:00 – 21:30

5.2: 18:00 – 21:30

6.1: не отключается

6.2: 18:00 – 20:30

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

2.1 08:00 – 10:00

2.2 10:00 – 11:00

3.1 15:00 – 17:00

4.1 17:00 – 19:00

4.2 19:00 – 21:00

5.1 21:00 – 22:00

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активизации российских обстрелов критической энергетической инфраструктуры Украины импорт электроэнергии в октябре вырос в 2,5 раза. Украина также экспортировала ток, но на 85% меньше, чем в предыдущем месяце.

