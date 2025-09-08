Энергетики открыто заговорили об отключениях света: Коваленко напомнил украинцам , как готовиться к отсутствию электроэнергии

Населению и бизнесу следует готовиться к тому, что осенью Россия вновь вернется к тактике разрушения критических объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому каждому стоит разработать сценарии на случай, если света не будет в течение длительного времени.

Об этом заявил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. Он назвал осень "немного тревожной порой для энергетиков", но отметил: украинские специалисты имеют широкий опыт в противодействии последствиям обстрелов.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны", – подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что энергетики уже имеют опыт устранения последствий обстрелов и поэтому точно знают "что и как лучше делать в случае атак". Впрочем гендиректор YASNO призвал не расслабляться и дал советы населению и бизнесу, как подготовиться к атакам.

Населению

Тем, кто еще не приобрел пауэрбанки, фонарики, или проверить исправность имеющихся, надо ими запастись .

. Продумать сценарий на случай, если света не будет в течение определенного времени .

. Подпитывать все гаджеты и павербанки , чтобы они имели полный заряд.

, чтобы они имели полный заряд. Держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

Бизнесу

Провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания , которые использовались, когда были отключения света.

, которые использовались, когда были отключения света. Подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).

"Никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать", – отметил Сергей Коваленко.

Удар по ТЭС, отключения электроэнергии и газа: что происходит в энергосистеме сегодня

В ночь на 8 сентября Россия нанесла удар по гражданским объектам в Украине, в частности была повреждена критическая энергоинфраструктура, из-за чегов некоторых регионах ввели ограничения на поставку электроэнергии и газа:

Без света осталась часть Сумщины . В частности, обесточен райцентр – Шостка. В связи с обстрелами может колебаться напряжение в сети .

. В частности, обесточен райцентр – Шостка. В связи с обстрелами может . В результате удара по Киевской области был поврежден объект критической гражданской инфраструктуры (ТЭС), в одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии (уже ликвидировано), в районе также проходят аварийные работы газосети, в результате чего 8 и 9 сентября для 8093 абонентов отключено газоснабжение .

был поврежден объект критической гражданской инфраструктуры (ТЭС), в одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии (уже ликвидировано), в районе также проходят аварийные работы газосети, в результате . После обстрела 3 сентября отключения света действуют в Лозовой на Харьковщине . Сейчас в городе электроэнергию подают 6 часов в день.

. Сейчас в городе электроэнергию подают 6 часов в день. Также действуют отключения на Днепропетровщине, но там света не будет из-заплановых ремонтов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко уверен, что украинская энергосистема значительно лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в предыдущие годы. И хотя РФ продолжает постоянные попытки вызвать блэкауты, Украина имеет достаточно генерации для прохождения как летних, так и зимних пиков потребления без ограничений для потребителей при условии сохранения стабильной ситуации.

