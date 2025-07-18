РФ постоянно пытается устроить блэкаут в Украине, но ситуация кардинально изменилась: будут ли отключения света

Украинская энергосистема значительно лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в предыдущие годы. И хотя РФ продолжает постоянные попытки вызвать блэкауты, Украина имеет достаточно генерации для прохождения как летних, так и зимних пиков потребления без ограничений для потребителей при условии сохранения стабильной ситуации.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, меры по защите и восстановлению энергообъектов в Украине уже дают результат.

"Ситуация сейчас такая: она не является простой, она не является идеальной, но одновременно она не является катастрофической. Я не вижу причин говорить о том, что есть какие-то суперугрозы, которые могут каким-то образом устроить блэкауты или страшные последствия. Нет, для этого оснований я не вижу", – заявил эксперт.

По словам Харченко, атаки России на энергетическую инфраструктуру имеют неизменную цель – добиться отключений электроэнергии. Это форма террора против гражданского населения.

Однако готовность Украины к таким сценариям значительно возросла по сравнению с 2023 и 2024 годами. "Очень много сделано вещей для того, чтобы предупредить тяжелые последствия атак с точки зрения энергосистемы", – подчеркнул эксперт и привел такие примеры:

построены защитные сооружения ;

; разработаны алгоритмы действий во время различных типов атак;

во время различных типов атак; отработаны сценарии быстрого восстановления поврежденных объектов.

Состояние энергосистемы Украины: детали

Высоковольтные сети значительно лучше защищены, чем в предыдущие годы, а аварийные бригады "Укрэнерго" хорошо натренированы. Потому большинство украинцев "почти не замечают атаки на высоковольтные сети", считает Харченко.

Наиболее уязвимым звеном остаются распределительные сети, т. е. небольшие подстанции. Их, по словам эксперта, в стране "десятки тысяч" и "все защитить невозможно".

Удары по этим объектам особенно сильно ощущают жители прифронтовых районов, где подстанции уничтожаются массово. Впрочем, восстановление этих объектов обычно длится относительно короткое время– возобновить подачу света часто удается за считаные часы. А полное восстановление занимает до месяца при наличии оборудования.

Напомним, массового применения графиков отключения света для населения не было с 2024 года. В начале 2025-го несколько раз вводились превентивные экстренные отключения во время атак на энергетику. Весной-2025 вводились ограничения на потребление только для бизнеса и промышленности.

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