Удар по ТЭС, отключение электроэнергии и газа: стали известны последствия атаки России по Украине

В ночь на 8 сентября Россия нанесла очередной удар по гражданским объектам в Украине. В частности была повреждена критическая энергоинфраструктура, из-за чего в некоторых регионах ввели ограничения на поставку электроэнергии и газа.

Видео дня

OBOZ.UA собрал информацию, касающуюся проблем с обеспечением украинцев электричеством и газом.

Часть Сумской области без света

В результате обстрелов осталась без света часть Сумщины. В частности обесточен райцентр – Шостка, сообщили в "Сумыоблэнерго".

"Сегодня утром в результате ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с обстрелами может колебаться напряжение в сети – оно может превышать стандартные 110 кВ. В облэнерго это объяснили аварийным состоянием энергосистемы страны.

"Из-за постоянных обстрелов нагрузка на уцелевшие объекты растет, а из-за воздушных тревог работники энергетической сферы часто вынуждены спускаться в укрытие для сохранения жизни. Это затрудняет процесс регулирования напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъекте", – объяснили в компании.

Удар по Киевской области

Также глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате удара по Киевской области, был поврежден объект критической гражданской инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что речь идет об одном из объектов тепловой генерации в Киевской области и подчеркнули, что удары по невоенным целям являются подтверждением военных преступлений РФ. Речь может идти о Трипольской ТЭС в Обуховском районе – мониторинговые ресурсы сообщили, что ночью на территории уничтоженной еще в 2024 году электростанции были слышны взрывы.

"В одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено. На утро 8 сентября аварийных отключений электроэнергии в результате атаки врага в области нет", – написал и отметил, что также были повреждены магазин, фитнес клуб и офис предприятия.

Кроме того, после вражеской атаки в Обуховском районе проходят аварийные работы газосети, в результате чего 8 и 9 сентября для 8093 абонентов будет отключено газоснабжение, отметил Калашник. Газа не будет в таких населенных пунктах:

Козин;

Жуковцы;

Украинка;

Плютов;

Веремья;

Халепья;

Триполье;

Щербановка.

Что говорят в Минэнерго

В Министерстве энергетики заверили, что специалисты и спасатели делают все возможное для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Впрочем, в некоторых регионах уже применяются графики почасовых отключений.

"По состоянию на 8 сентября система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено. В то же время в некоторых регионах применяются графики почасовых отключений из-за повреждения сетевого оборудования. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – отметили в Минэнерго.

В частности, как сообщают СМИ, после обстрела 3 сентября отключения света действуют в Лозовой на Харьковщине. Сейчас в городе электроэнергию подают 6 часов в день. Также после ночной атаки действуют отключения на Днепропетровщине, но света не будет из-за ремонтов.

Днепр

С 08:00 до 18:00 будет отключена электроэнергия по адресам:

ул. Квартальная: 4, 4А, 6, 6А;

ул. Бориса Мозолевского: 1;

ул. Квартальная: 4, 6, 6Д, 19А;

пр-т. Богдана Хмельницкого: 135, 135А, 135Д, 142, 142Г;

ул. Макарова: 1А, 1Б;

переулок Пихтовый: 1, 1А, 3, 5, 7;

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Днепровская: 9-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-30, 32-40 (четные);

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Сурская: 30, 32-38.

С 10:00 до 16:00 по адресам:

пер. Архитектурный: 7;

пр-т. Богдана Хмельницкого: 44, 46;

переулок Архитектурный: 1, 3.

Желтые Воды

С 07:30 до 19:30 будут отключать электроэнергию по адресам:

ул. Авангардная: 57Д, 59;

ул. Промышленная: 11;

переулок Капитальный: 1;

бульвар Свободы: 53;

ул. Героев Чернобыля: 37;

ул. Казацкой Славы: 20, 22, 26А.

Павлоград

С 08:00 до 18:00 без питания будут жители по адресам:

ул. Дмитрия Бочарникова: 1Б, 1В, 3;

ул. Заводская: 22, 23А, 24А, 26-28, 28А, 41-47 (нечетные);

ул. Игоря Плосконоса: 1;

ул. Кольцевая: 4.

Подготовка к отопительному сезону под угрозой

Среди атакованных объектов уже не впервые оказалась обогатительная фабрика ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки было повреждено здание и технологическое оборудование предприятия, сообщили в компании. В результате работа фабрики была полностью парализована, а ее обогатительные мощности больше непригодны к работе.

ДТЭК не называет фабрику, попавшую под обстрел. А в конце 26 августа стало известно об обстреле одной из шахт в Доброполье, где также находится Добропольская центральная обогатительная фабрика. Такие предприятия обеспечивают топливом украинские ТЭС, перерабатывая рядовой уголь на угольный концентрат в рамках подготовки к отопительному сезону.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате российского обстрела в ночь на 3 сентября часть Черниговщины также осталась без света. Это произошло после того, как враг попал в объект критической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!