Россия использует электроэнергию как оружие против Украины: Зеленский рассказал о масштабных разрушениях

В войне против Украины Россия использует электроэнергию как оружие – поэтому она начала обстреливать украинские энергообъекты. И на данный момент из-за обстрелов уничтожена половина энергосистемы страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Он отметил:

в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт мощности;

пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

"Одна из основных путинских мишеней в Украине – это энергетика. ... Сейчас Украина страдает наиболее деструктивной формой российского видения энергии как оружия. ... Половины (энергетики. – Ред.) теперь не существует. ... 80% тепловой генерации в Украине, треть гидрогенерации – они просто уничтожены Путиным. И это еще не предел его террора, к сожалению", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: лидер россиян Владимир Путин использует энергоресурсы, энергогенерацию и энергопотребление как оружие не только против Украины. "Европа уже неоднократно с этим сталкивалась", – напомнил Зеленский.

Путин тренируется на Украине

В то же время, отметил он, ударами по Украине Путин "пытается отточить практику уничтожения энергообъектов". При чем различнх видов: от обычных тепловых электростанций и дамб до газовых хранилищ и интерконнекторов, "которые сочетают нашу энергосистему с европейской".

В связи с этим, подчеркнул президент, Европа должна помочь Украине восстановить и защитить ее энергетику. Ведь эти объекты будут "служить Украине и Европе как энергооснова в течение следующих десятилетий".

"Мы должны начать энергетическое восстановление. ... Мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и максимально восстановить свое потерянное", – сказал Зеленский.

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