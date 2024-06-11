Россия разрушила энергетику Украины на десятки миллиардов долларов: озвучена точная сумма потерь

Убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России превысили $56,2 млрд, из которых прямые убытки составляют более $16,1 млрд, а косвенные потери – $40,1 млрд. Восстановление разрушенной инфраструктуры по принципу "Восстановить лучше, чем было" требует $50 ,5 млрд.

Такую оценку обнародовала Киевская школа экономики (KSE). Наибольший ущерб нанесен разрушением объектов генерации электроэнергии, магистральных линий передачи электроэнергии и нефтегазовой инфраструктуры.

Разрушение объектов генерации электрической энергии нанесли ущерб на сумму $8,5 млрд. Эти объекты являются ключевыми для обеспечения стабильной поставки электроэнергии в стране, а их разрушение привело к значительным проблемам в снабжении и распределении электроэнергии.

Разрушение магистральных линий передачи электроэнергии нанесли ущерб на сумму $2,1 млрд. Эти линии являются жизненно важными для передачи электроэнергии от генерирующих станций к конечным потребителям, а их повреждения повлекли за собой многочисленные перебои в поставках электроэнергии.

Убытки нефтегазовой инфраструктуры оцениваются в $3,3 млрд. Эти убытки включают разрушение нефтепроводов, газопроводов и других объектов, обеспечивающих поставки нефти и газа.

Косвенные потери энергетического сектора оцениваются почти в $40,1 млрд. Основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний, что составляет $39,6 млрд. Остальные включают расходы на разбор завалов и проведение демонтажных работ на поврежденных объектах, которые оцениваются в $0 ,5 млрд.

Утраченные доходы энергетических компаний являются одной из самых больших составляющих косвенных потерь. Военные действия повлекли за собой значительное снижение производства и потребления энергии, что привело к потере значительных финансовых ресурсов. Разбор завалов и демонтаж поврежденных объектов также требует средств. Расходы на эти работы оцениваются в $0,5 млрд.

Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере $50,5 млрд. Эти потребности включают финансовую необходимость в восстановление разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры по принципу "Отстроить лучше, чем было", что составляет $48,5 млрд. Остальные суммы, а именно $2 млрд, включает обеспечение потребностей ликвидности энергетических компаний в результате утраченных в результате доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 24 июня в Украине изменят правила распределения электроэнергии, вычитая объем для критической инфраструктуры перед распределением остатка между областями. Это должно обеспечить более справедливое распределение электроэнергии и выровнять продолжительность отключений по всей стране.

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