Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Киева и области: свет начинают возвращать

Станислав Кожемякин
Коммуналка
Иллюстрация - ГСЧС ликвидирует последствия атаки

Российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Киева. В результате были повреждены трансформаторная подстанция и высоковольтная линия.

Как сообщили в ДТЭК, последствия атаки сейчас ликвидируют. Также были повреждены:

  • производственная площадка;
  • спецтехника;
  • 29 автомобилей.

Энергетики заявили, что по состоянию на 13:30 более 2,2 тыс. семьям Киевщины, которые остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, вернули свет. Сейчас обесточенными остаются более 14 тыс. семей, но энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть им свет.

Что предшествовало

Удар был нанесен в ночь на 14 мая после того, как российская террористическая армия запустила по Украине сотни БПЛА, а также десятки баллистических и крылатых ракет. В частности подверглась атаке и гражданская инфраструктура столицы.

В частности в Дарницком районе произошло попадание в многоэтажный жилой дом, в результате чего часть здания была разрушена и по меньшей мере два человека погибли, 31 человек был госпитализирован, а более 10 считаются пропавшими без вести. Поисковая операция пока продолжается.

Также существенно повреждены автозаправочная станция и транспортные средства. В результате один пострадавший погиб. В результате ночной атаки частично изменено движение общественного транспорта.

Кроме того, в других районах произошло возгорание автомобилей, гаражей и нескольких жилых домов, повреждена квартира после попадания осколков.

В результате обстрелов Киевской области пострадали шесть человек, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили, а в нескольких районах вспыхнули пожары.

Последствия атаки по состоянию на утро зафиксировали в шести районах области. Больше всего пострадал Бориспольский район, где травмировались пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медики оказали помощь на месте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, энергетического эксперта Геннадия Рябцева прогнозирует, что в случае ухудшения погодных условий или возобновления массированного ракетного террора со стороны РФ потребители электроэнергии могут столкнуться с новыми ограничениями электроснабжения летом. Впрочем, повторение сценария лета 2024 года, когда из-за последствий атак и высокого потребления электроэнергии украинцы сидели без света до 10 часов в сутки, он считает маловероятным.

