Будут ли выключать свет летом: украинцам объяснили, что повлияет на ситуацию

Летом потребители электроэнергии могут столкнуться с ограничениями электроснабжения, если ухудшатся погодные условия или возобновится массированный ракетный террор со стороны РФ. Однако существуют реальные шансы пережить лето с незначительными потерями для энергосети.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в случае аномальной жары или длительной облачности промышленность может периодически переводиться на графики ограничения мощности. Специалист отметил, что в течение последних двух месяцев трижды фиксировалось срабатывание аварийной защиты оборудования, что заставляло энергетиков прибегать к экстренным отключениям в определенных областях.

"Отключения света не планируются, но они возможны в случае, когда одновременно сработают различные факторы. Например очередная массированная атака плюс плохая погода", – отметил эксперт.

Будут ли отключать свет до осени

Сейчас в Украине продолжается плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возвращение к графикам отключения электроэнергии летом не прогнозируют. Проведение ремонта сейчас обусловлено тем, что в теплое время года отсутствие электроэнергии менее критично для потребителей по сравнению с зимним периодом.

"Сейчас весенне-летний период это традиционный период для того, чтобы проводить ремонтную кампанию на тех объектах, которые подлежат плановому ремонту, на которых необходимо подготовиться к осенне-зимнему периоду, к отопительному сезону", – объяснила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Из-за проведения ремонтных работ на АЭС в Украине снижаются мощности производства электроэнергии. Это приводит к увеличению ограничений в использовании электроэнергии для потребителей.

Однако Украина может избежать массовых отключений света по крайней мере до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала экс-министр энергетики Ольга Буславец Delo.ua. Она отметила, что из-за жаркой погоды растет потребление на кондиционирование.

Однако период с сентября по октябрь также должен быть достаточно комфортным и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях по подготовке к нему.

Ранее OBOZ.UA писал, что в апреле Украина импортировала 558,2 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 40% меньше, чем в предыдущем месяце. Объемы поставок сократились почти по всем направлениям одновременно.

