'России не удастся сломать нашу энергосистему': украинцам рассказали, повторится ли блэкаут

Зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.

Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии СМИ. По его словам, украинская энергосистема имеет четко отлаженный механизм действий в случае угрозы . Нагорняк отмечает, что оператор "Укрэнерго" выдает распоряжения диспетчерам на всех уровнях:

диспетчерам, управляющим генерацией электроэнергии на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях;

диспетчерам на местах, которые отвечают за бесперебойное снабжение потребителей.

Отмечается, что этот комплекс действий позволяет быстро реагировать на любые воздушные атаки, минимизировать риски отключений и оперативно восстанавливать энергоснабжение. Нагорняк отмечает, что полноценный блэкаут в Украине случился только один раз в 23-м году, когда система легла полностью. Сегодня же, благодаря алгоритмам работы и координации всех звеньев системы, повторение такого сценария невозможно. В то же время продолжительность временных отключений может зависеть от нескольких факторов:

погодные условия;

интенсивность воздушных атак на отдельные регионы или объекты генерации и передачи;

скорость восстановительных работ.

По прогнозу энергетиков, даже в случае холодной зимы графики отключений будут оставаться контролируемыми, и население сможет проходить отопительный сезон до марта без масштабных перебоев. "Я думаю, что в целом плюс-минус с такими графиками, как сегодня, мы пройдем этот отопительный сезон", – отметил Нагорняк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы после российских обстрелов нужны недели, а не дни. Новые удары врага привели к увеличению продолжительности отключений света.

