Нужны не дни, а недели для восстановления: в 'Укрэнерго' предупредили об усилении отключений

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы после российских обстрелов нужны недели, а не дни. Новые удары врага привели к увеличению продолжительности отключений света.

Об этом Зайченко сказал в эфире телеканала "Мы – Украина". Он отметил, что ситуация осложнилась настолько, что для возвращения к более стабильному режиму работы надо будет минимум несколько недель.

В субботу, 6 декабря, люди в регионах были без света по 12-16 часов против 4-8 часов без электроэнергии в сутки ранее.

"И для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков, но ситуация достаточно тяжелая, и единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Он объяснил – украинцы могут помочь энергетикам, которые работают непрерывно и в сложных условиях, уменьшив свое потребление до самого низкого уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 6 декабря во всех регионах применяли меры ограничения потребления. Из-за массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты объемы запланированных отключений увеличили. В некоторых регионах вводили аварийные отключения, в частности в Днепропетровской области.

Накануне планировалось, что будут применять от 0,5 до 2,5 очереди одновременно – из-за атак план ухудшили до 2,5-3 очереди.

В воскресенье, 7 декабря, в Украине снова будут отключать свет. В "Укрэнерго" сообщили, что сегодня отключения будут объемом от 3 до 4 очередей.

