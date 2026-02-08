РФ в очередной раз атаковала объекты "Нафтогаза": хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона

Россия ночью (8 февраля) атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине, зафиксировано разрушение оборудования, но пострадавших нет и сейчас идет восстановление. В то же время Украине не грозит дефицит газа до конца этого отопительного сезона, хотя в следующем году может понадобиться импорт.

О российском ударе сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины". По предварительной информации, враг атаковал дронами-камикадзе.

Есть попадания, зафиксировано разрушение оборудования и активов, однако самое главное – обошлось без пострадавших среди людей. На местах поражения сразу развернули работу подразделения ГСЧС, аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения. Они работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и стабилизировать работу поврежденных объектов.

Корецкий отметил, что безопасность работников остается абсолютным приоритетом компании, а все усилия сейчас сосредоточены на восстановлении инфраструктуры и сохранении устойчивости энергосистемы. По его словам, несмотря на постоянные угрозы, "Нафтогаз" продолжает выполнять свою ключевую функцию – обеспечивать страну энергоресурсами.

Этот удар стал уже 19-й целенаправленной атакой на объекты с начала года. Россия системно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, особенно в зимний период, когда нагрузка на систему является максимальной.

Есть ли угроза дефицита газа в Украине

На фоне очередных обстрелов украинцев традиционно волнует вопрос, хватит ли газа до завершения отопительного сезона. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит природного газа Украине до конца этого сезона не грозит, как минимум до апреля.

Эксперт отмечает, что страна имеет достаточные запасы в подземных хранилищах, а также собственную добычу, которая позволяет стабильно пройти текущий отопительный период. Вместе с тем, более сложной может быть ситуация уже в следующем сезоне. По оценкам Харченко, собственной добычи Украине может не хватить, а резервных запасов фактически нет. Поэтому государству придется импортировать около 1,5-2 млрд кубометров газа. Самое выгодное время для этого – май-июль, когда цены на газ в Европе и на рынке сжиженного природного газа традиционно ниже.

