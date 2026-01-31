Озвучен тариф на газ с 1 февраля: сколько будет стоить кубометр

В Украине поставщики газа обнародовали свои ценники на февраль 2026 года. Годовые тарифытрадиционно без изменений, а вот месячные по сравнению с январем выросли более чем на 2 гривны.

Видео дня

Об этом говорится в публикации "ГазПравда". Сейчас на рынке присутствуют 8 газоснабжающих компаний. 4 поставщики предлагают только годовую цену, еще 4 – и годовую, и месячную переменную.

Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. А месячные – от 8,46 до 28,00 грн за куб.

Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А 98% украинских бытовых потребителей (это – более 12 млн домохозяйств) "голубое топливо" поставляет ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф, который будет действовать как минимум до апреля 2026 года, 7,96 грн за куб.

Цена на газ в феврале 2026 года

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96

ООО "Прикарпат энерго трейд" – 7,98

ООО "Галнафтогаз" ЧП "ОККО контракт" – 7,99

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20

ООО "Киевские энергетические услуги" (yasno) – 8,46

ООО "Днепровские энергетические услуги" (yasno) – 8,46

ООО "Ритейл сервис" ТМ "Светлогаз" – 9,99

Что будет с тарифом на газ

Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. При том и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.

До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).

Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).

Новый тариф на газ должен соответствовать покупательной способности. "Предложения разрабатываются, что-то в "Нафтогазе" считают, дальше будем видеть. Пока этот вопрос вообще не ко времени", – рассказывает OBOZ.UA собеседник в правительстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!