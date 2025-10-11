РФ ударила по энергетике на Одесчине: где нет света и что происходит в разных областях

В ночь на 11 октября в части Одессы и Одесской области из-за аварии вследствие ударов по энергоинсфраструктуре в сети исчез свет. Вернуть энергоснабжение планируют до 12:00. В то же время продолжается восстановление энергосистемы после массированной атаки РФ.

Видео дня

Так, аварийные графики отключений света полностью отменены в Днепропетровской и Запорожской области, а в Киеве электрику вернули более чем 800 тыс. семьям. Об этом свидетельствуют данные облэнерго и Министерства энергетики.

Отключение света на Одесчине: что известно

Электроэнергия пропала около 00:40-00:50 во время воздушной тревоги из-за атаки беспилотников.

В ДТЭК отмечают, что отключения произошло из-за аварии в сети.

По данным ГСЧС, в результате ночной российской атаки есть повреждения энергетического оборудования , критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов.

, критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов. Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта – отключение затронуло части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения – подключить потребителей планируют до 12:00.

Что происходит в энергосистеме 11 октября

Энергетики еще накануне вечером стабилизировали ситуацию в Запорожской и Днепропетровской областях – аварийные отключения не применяются ни для бытовых потребителей, ни для промышленности.

– аварийные отключения не применяются ни для бытовых потребителей, ни для промышленности. Аварийные отключения, по данным облэнерго, также отменили в Кировоградской области .

. Продолжается восстановление в других пострадавших регионах – работы ведутся безостановочно.

В Киеве, по данным КГГА, утром полностью восстановлено движение общественного транспорта – троллейбусов и трамваев. Свет вернули более чем 800 тыс. потребителей.

– троллейбусов и трамваев. Свет вернули более чем 800 тыс. потребителей. В Кировоградской области запустили инфраструктуру водоснабжения.

На Черниговщине продолжают действовать почасовые графики отключений света (ГПО):

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине отопительный сезон во Львове начнется на одну-две недели позже. Это время городские власти используют для проверки резервных источников тепла и электроснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!