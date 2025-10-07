Решение скоро примут: Зеленский и Свириденко договорились о цене на газ для украинцев
В Украине зафиксируют цену на газ для бытовых потребителей. Кроме того, жителей прифронтовых громад запретят отключать от энергообеспечения даже при условии задолженности.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко. Таким образом власть поддержит громады, которые оказались в самом трудном положении.
"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения", – заявил президент.
Кроме того, Зеленский и Свириденко договорились о следующих шагах:
- выделить дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики;
- сформировать и регулярно увеличивать резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения;
- подготовить конкретные пути повышения зарплаты учителей – принятые решения должны заработать в 2026 году;
- достичь ощутимых результатов в поддержке внутренне перемещенных лиц.
До конца недели Кабмин должен доложить о достигнутых результатах.
Бесплатные киловатты для прифронтовых территорий
2 октября стартовала программа дополнительной поддержки для прифронтовых территорий – начисление 100 дополнительных киловатт электроэнергии на каждого члена семьи. Поддержка адресная, поэтому важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию.
Программа адресована именно тем семьям, которые уже пользуются государственными льготами и субсидиями, это означает, что каждый, кто имеет право на помощь при оплате коммунальных услуг, автоматически получает дополнительные киловатты. Проходитьдополнительные процедуры, чтобы воспользоваться программой, не нужно.
Размер выплаты рассчитывается так: 432 гривны на одного члена семьи, а максимальная сумма для домохозяйства может составлять 1296 гривен. Выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить дополнительную единовременную выплату в размере 2000 грн. Для этого они должны после перемещения официально проработать 6 месяцев подряд. Деньги предназначены как трудоустроенным физическим лицам, так и предпринимателям.
