Украинцам будут раздавать бесплатные киловатты: кто может рассчитывать на помощь

С сегодняшнего дня (2 октября) стартует программа дополнительной поддержки для прифронтовых территорий – начисление 100 дополнительных киловатт электроэнергии на каждого члена семьи. Поддержка адресная, поэтому важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Программа адресована именно тем семьям, которые уже пользуются государственными льготами и субсидиями, это означает, что каждый, кто имеет право на помощь при оплате коммунальных услуг, автоматически получает дополнительные киловатты.

Размер выплаты рассчитывается так: 432 гривны на одного члена семьи, а максимальная сумма для домохозяйства может составлять 1296 гривен. Важно отметить, что получить эту помощь можно без дополнительного обращения. Все выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически. То есть семьи, которые уже состоят на учете для получения льгот и субсидий, не должны проходить никакие дополнительные процедуры, чтобы воспользоваться программой.

Дополнительные 100 кВт электроэнергии на каждого члена семьи предоставляются за счет государственного бюджета. Программа будет действовать до наступления одного из следующих случаев:

семья эвакуируется за пределы территории активных или возможных боевых действий , или за пределы Украины;

, или за пределы Украины; семья потеряет право на льготу или субсидию ;

; меняется статус территории: активная зона боевых действий становится условно безопасной или временно оккупированной.

Для получения помощи очень важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию, если такая услуга подключена в домохозяйстве. Отмечается, что это позволяет программе работать эффективно и гарантирует, что адресная поддержка дойдет именно тем, кто в ней нуждается.

