Украинцам дополнительно "раздают" по 2000 грн: кто может получить деньги

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц(ВПЛ) смогут получить дополнительную единовременную выплату в размере 2000 грн. Для этого они должны после перемещения официально проработать 6 месяцев подряд. Деньги предназначены как трудоустроенным физическим лицам, так и предпринимателям.

Видео дня

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Кабинет министров уже принял соответствующие изменения правил поддержки ВПЛ.

Детали

Отмечается, что сумма седьмой выплаты равна месячной помощи ВПО – то есть 2000 гривен на каждое трудоспособное лицо. Цель такой инициативы:

стимулировать трудоустройство и самозанятость переселенцев;

поддержать стабильный доход их семей и поощрить интеграцию на новом месте.

Как получить седьмую выплату

Для получения помощи нужно будет подтверждение факта, уплаты обязательных платежей и взносов на общеобязательное государственное социальное страхование. Также может понадобиться справка с места работы по уплаченному единому социальному взносу или копию принятой налоговой инспекцией декларации плательщика единого налога.

Новые правила еОсели

Кроме того, внутренне перемещенным лицам в Украине станет проще приобрести жилье по программе еОселя. Согласно постановлению правительства, первый взнос уменьшен с 400 тыс. грн до 120 тыс. грн. Остальные 70% от этой суммы компенсирует государство.

Также государство покроет 70% процентной ставки по кредиту для ВПЛ в первый год (но не более 150 тыс. грн). Кроме того, будет компенсирована банковская комиссия и страховые платежи в размере 40 тыс. грн. Важное условие: стоимость жилья не должна превышать 2 млн грн.

Кто может стать участником

Подать заявку смогут только официально зарегистрированные ВПЛ и жители прифронтовых регионов, которые не имеют другой недвижимости, а также не продавали ее в течение последних трех лет. Новые условия сделают программу более доступной для переселенцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в приложении Дія стартовало оформление базовой социальной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах, размер выплат привязан к базовой величине – 4500 грн. Оформить помощь могут малообеспеченные семьи, одинокие родители и семьи, где родители не платят алименты, а выплаты поступают на Дія.Карту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!