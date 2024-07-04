Применят серьезные ограничения: график отключений света на 5 июня показали энергетики

В Украине 5 июля ограничения на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать полные сутки. То есть графики отключений света по-прежнему будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом продолжительность отключений может быть увеличена – например, в ряде регионов света может не быть в "свето-серой зоне" графиков (время возможных отключений).

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК. "По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра (5 июля. – Ред.) будут применяться на протяжении всех суток. Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: напоминаем, что может применяться светло-серая зона отключений", – сообщили энергетики.

"Укрэнерго" определяет время действия ограничений в целом, а вот конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Дополняется...