Применят серьезные ограничения: график отключений света на 5 июня показали энергетики
В Украине 5 июля ограничения на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать полные сутки. То есть графики отключений света по-прежнему будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом продолжительность отключений может быть увеличена – например, в ряде регионов света может не быть в "свето-серой зоне" графиков (время возможных отключений).
Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК. "По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра (5 июля. – Ред.) будут применяться на протяжении всех суток. Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: напоминаем, что может применяться светло-серая зона отключений", – сообщили энергетики.
"Укрэнерго" определяет время действия ограничений в целом, а вот конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).
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