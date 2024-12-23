Потребление электроэнергии растет: в "Укрэнерго" рассказали, ожидать ли отключений света

Потребление электроэнергии растет, но украинская энергосистема стабильно функционирует и отключений света пока не ожидается. Ответственное потребление поможет поддержать стабильность в пиковые часы.

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Об этом пишет "Укрэнерго". По состоянию на утро 23 декабря 2024 г. уровень потребления вырос на 2,5% по сравнению с тем же временем в пятницу, 20 декабря. Этот тренд объясняется несколькими факторами:

начало рабочей недели , которая традиционно сопровождается увеличением активности предприятий и офисов;

, которая традиционно сопровождается увеличением активности предприятий и офисов; облачная погода и понижение температуры, что заставляет граждан активнее использовать электроприборы для освещения и обогрева.

22 декабря, в воскресенье, вечерний максимум потребления был ниже на 2,3%, чем в субботу, 21 декабря. Это свидетельствует о постепенном возобновлении активности после выходных.

Несмотря на сложные условия, энергосистема показывает стабильную работу. Это стало возможным благодаря оперативному восстановлению поврежденных объектов. Только 21 декабря энергетики вернули электроснабжение для более чем 88 тысяч потребителей, которые оставались без света из-за обстрелов.

Для уменьшения нагрузки в энергосистему интегрируется импорт электроэнергии. В течение суток Украина получает электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта 23 декабря составляет 9259 МВтч, с максимальной мощностью до 1042 МВт в определенные часы. В Минэнерго прогнозируют увеличение этого объема до 11 015 МВтч в ближайшие дни.

Учитывая текущее состояние энергосистемы, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 8:00 до 20:00. Простой подход к уменьшению нагрузки может облегчить работу энергосистемы и свести к минимуму риски перебоев. Среди ключевых рекомендаций:

не включайте несколько мощных электроприборов одновременно;

используйте энергосберегающие лампы и бытовую технику;

избегайте оставления электроприборов в режиме ожидания;

выключайте освещение там, где оно не нужно.

Несмотря на рост потребления, энергосистема справляется с нагрузкой. Благодаря импорту и рациональному распределению энергоресурсов отключения не планируются. Украинская энергосистема стабильно работает, обеспечивая свет и тепло для миллионов потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря модернизации, усилению защиты энергообъектов и стабильной работе по генерации Украина уверенно пройдет зиму без блэкаутов. Даже при ракетных атаках и сильных морозах система готова к вызовам и обеспечит стабильность электроснабжения.

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