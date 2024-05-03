'Пока эффект недостаточен': директор Центра исследований энергетики призвал украинцев больше экономить электроэнергию. Видео

Хотя украинцев довольно часто призывают экономить электроэнергию, сейчас эффект от такой экономии составляет всего 2-3%. Так происходит потому, что украинцы находятся "в стадии магического мышления", считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт в подкасте OBOZ.Talk заметил, что об этом нужно откровенно говорить. Если украинцы реально начнут экономить свет, это может спасти от отключения электроэнергии вообще в стране.

"Украинцы пока еще в стадии магического мышления. Все думают, что каким-то образом оно само починится. Украинцы все еще верят, что электричество будет независимо ни от чего. К сожалению, нет. И, к сожалению, без помощи самих украинцев энергосистема сейчас не справится", – заверил специалист.

По словам Харченко, в стране около 10 миллионов потребителей. И если каждый из них в пиковые часы "минимизирует свое общение с электрическим чайником", общая мощность, которую украинцы смогут сэкономить, составит 2 или 2,5 гигаватта. Речь, конечно, не только о чайниках, "минимизировать свое общение" нужно со всеми вещами, питающимися от сети.

"Такая экономия уже может спасти от отключений в принципе в стране. Но только при том сценарии, что мы все, каждый из нас будет в пиковые часы вспоминать, что нужно меньше потреблять электроэнергии и выключать или не использовать определенные электроприборы", – заверил Харченко. Он уточнил, что речь идет лишь о многопотребляющих приборах и только в четыре "пиковых" часа – 7 и 9 часов утра и 19 и 22 часа вечером.

Сейчас Украина перекрывает дефицит мощности благодаря европейским странам.

"Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, с которыми у нас есть соединения, оказывают нам аварийную помощь, делятся электроэнергией в сложных ситуациях. Но нужно понимать, что когда потребление вырастет, то этой помощи не будет достаточно", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что тогда и начнутся ограничения потребителей.

Также проблему можно решать на уровне местных властей. Харченко привел в пример Харьков и Одессу, которые "поняли, что делать". То есть надо устанавливать так называемые газопоршневые двигатели, которые одновременно производят электроэнергию и тепло. Они способны генерировать от 1,5 до 5,7 МВт мощности электроэнергии, а из-за их относительно небольших размеров прибор можно устанавливать скрыто или вообще в убежище.

"Но этим надо заниматься, потому что речь идет о достаточно существенных деньгах. К тому же, чтобы установить каждую такую установку, нужна квалифицированная команда и где-то полтора или два месяца интенсивной работы", - отметил эксперт.

Что касается таких газопоршневых приборов, то, по мнению Харченко, у бизнеса, чтобы обезопасить производство от отключений, "фактически нет другой альтернативы". Также нужно учесть, что это не только экономия сетевого потребления, а вообще окупаемый проект. То есть он сэкономит деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы прогнозируют сложную ситуацию с энергообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Выход там видят в повышении тарифа на свет для населения – утверждается, что это поможет провести ремонт поврежденного оборудования.

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