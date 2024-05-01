Тариф на электроэнергию для украинцев могут повысить: депутат Рады назвал причину

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прогнозируют сложную ситуация с энерегообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Выход же там видят в повышении тарифа на свет для населения – утверждается, что это поможет провести ремонты поврежденного оборудования.

Об этом рассказал член комитета Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он отметил: если власти не предпримут каких-либо кардинальных решений, "мы зимой будем иметь свет только 12 или 18 часов в сутки". Т.е., энергетикам придется применять графики отключений электроэнергии.

"Сейчас мы предоставлять (электроэнергию. – Ред.) по льготному тарифу для населения, к сожалению, не можем. И нужно было это решение (пересмотр тарифа для населения. – Ред.) принимать раньше. И говорить с людьми откровенно, что нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию", – объяснил нардеп.

При этом он напомнил: удерживается льготный тариф за счет госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Именно они покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготной ценой для населения – и, по его словам, это стоит:

"Энергоатому" – около 100 млрд грн в год;

"Укргидроэнерго" – 25 млрд грн.

Кабмин продлил действие льготного тарифа

Ранее же правительство продлило действие льготной цены на свет для населения. Увеличение срока составило 1 месяц – предыдущий заканчивался в апреле. Таким образом, в мае украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн/квт*ч.

"Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривни 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – сказал премьер Денис Шмыгаль.

Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн. Однако это при условии, что у нее нет двухтарифного счетчика.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде же прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В связи с этим энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишней нагрузки на сеть.

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