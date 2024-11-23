Почти 1000 домов без тепла: в Кривом Роге Минразвития создало штаб по ликвидации последствий аварии на теплосети. Видео

По состоянию на субботу, 23 ноября, в Кривом Роге почти 1000 домов остаются без тепла. Поэтому в Минразвития был создан штаб по ликвидации последствий аварии на теплосети.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он добавил, что весь день находился в Кривом Роге. Там чиновник провел оперативный штаб по прохождению отопительного сезона.

Он добавил, что в городе возникла критическая ситуация с теплоснабжением, ведь одна из энергетических компаний до сих пор не запустила котельные. В квартирах иногда температура не поднимается выше +10°C.

Местные власти объясняют задержки авариями нехваткой работников из-за мобилизации. В правительстве пообещали решить проблему до 8 декабря.

"Основной вопрос - отопительный сезон в городе. Почти 1000 домов до сих пор остаются без тепла. Это 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения. Заслушал доклады руководства города и области, Нафтогаза, Криворожской ТЭЦ, Госэнергонадзора по причинам допущения критической ситуации. совещания представителей правоохранительных органов", – рассказал Кулеба.

Он также отметил, что по итогам заседания был принят ряд решений:

– В городе будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключения домов к теплу. Руководитель штаба заместитель Алексея Кулебы Тимур Ткаченко.

– Укрэнерго не будет применять отключение электричества в той части города, где есть проблемы с отоплением.

– Вводится особый контроль, чтобы начисления за отопление тем, кто фактически услугу не получил, не производились. Платежки должны быть нулевыми.

– Каждая область немедленно проведет инвентаризацию состояния подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

– Также в Минразвития обратились в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел по срыву отопительного сезона в Кривом Роге.

"Подобные ситуации недопустимы, особенно, в условиях войны. Стабильное теплоснабжение – одно из важных условий безопасности и устойчивости города, который чуть ли не ежедневно под обстрелами. Тепло должно быть восстановлено как можно быстрее", – резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что отопительный сезон стартовал в Украине еще в октябре, к теплу подключили еще не всех потребителей. В частности, к отоплению подключены только для 91% жилых домов, а также более 94% социально-важных объектов – учреждений здравоохранения, дошкольного и школьного образования. Поэтому 9% жилых домов и 6% социально важных объектов все еще остаются без тепла. При этом в Кривом Роге, Покровске и Слобожанском ситуация одна из самых сложных в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива. Ее размер зависит от доходов домохозяйства: например, за две тонны топлива (3824,63 грн. за тонну) и два баллона газа (382,46 грн. за баллон) государство может компенсировать до 3929,36 грн.

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