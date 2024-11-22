Батареи холодные в каждом десятом доме: кому в Украине до сих пор не дали тепло и какие регионы самые проблемные

Несмотря на то, что отопительный сезон стартовал в Украине еще в октябре, к теплу подключили еще не всех потребителей. В частности, к отоплению подключены лишь для 91% жилых домов, а также более 94% социально-важных объектов – учреждений здравоохранения, дошкольного и школьного образования. Таким образом, 9% жилых домов и 6% социально-важных объектов все еще остаются без тепла. При этом в Кривом Роге, Покровске и Слобожанском ситуация одна из самых сложных в стране.

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Об общей ситуации сообщили в Госэнергонадзоре. Там отметили: по состоянию на утро 22 ноября по стране включено в работу 84% котельных.

"В настоящее время полностью завершено подключение теплоснабжения потребителям в 12 областях. В остальных областях этот процесс продолжается под контролем органов местного самоуправления", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях ситуация с подачей тепла сложная – из-за ухудшения ситуации с безопасностью и значительных разрушений критической инфраструктуры. Речь, в частности, о:

Покровске Донецкой области;

поселке Слобожанское Харьковской области.

В свою очередь, в Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с подачей тепла в Кривом Рогу. В настоящее время без тепла там остаются:

934 жилых дома;

11 заведений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар;

43 учебных заведения;

территориальный центр социальной защиты.

"Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей", – говорится в сообщении.

Украинцы могут получить почти 22 000 грн на подготовку к зиме

В то же время, украинские семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии столкновения могут получить помощь от ЮНИСЕФ (международная организация, действующая под эгидой ООН) для подготовки к зиме. Размер помощи составляет 21 800 грн. В настоящее время ее уже получили 103 358 человек – и выплата продолжается.

Как рассказали в Минреинтеграции, финансовая поддержка для удовлетворения потребностей в осенне-зимний период предоставляется семьям с детьми, проживающими в 30-километровой зоне от столкновения в ряде областей. В частности:

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Запорожской;

Херсонской;

Черниговской.

"Продолжаются выплаты в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми на прифронтовых территориях Украины. В настоящее время денежная помощь в размере 21 800 грн, а с ней и уверенность в том, что проведут эту зиму в тепле, уже получили 103 358 человек, включая 44 024 детей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива. Ее размер зависит от доходов домохозяйства: например, за две тонны топлива (3 824,63 грн за тонну) и два баллона газа (382,46 грн за баллон) государство может компенсировать до 3 929,36 грн.

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