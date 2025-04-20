Платежка за газ в мае подорожает: что нужно знать украинцам

С 1 мая 2025 года жители многоквартирных домов в Украине получат третью платежку за газ – отдельную оплату за техническое обслуживание газовых сетей, которая составит от 100 до 1 000 гривен в зависимости от количества жителей и периодичности проверок (раз в 3 или 5 лет). Такая статья расходов включает осмотр труб, вентилей и газового оборудования, и существенно увеличит общие расходы на коммуналку уже на майских счетах.

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Об этом сообщают " Газсети ". С 1 мая 2025 г. украинцы вынуждены готовиться к новым расходам в платежках за коммунальные услуги.

Новая платежка – счет за проверку технического состояния газовых сетей и оборудования в доме. Согласно данным от Газсетей, эти проверки включают осмотр труб, вентилей, соединений, а также общую оценку безопасности газоснабжения. Основная цель такой услуги – профилактика аварий, утечек газа и обеспечение стабильной поставки ресурса в дома. Периодичность обслуживания зависит от возраста дома:

если дома меньше 25 лет – осмотр осуществляется раз в 5 лет;

если больше – раз в 3 года.

Цена новой услуги варьируется и напрямую зависит от количества жильцов, структуры дома и объема работ. В среднем, согласно появившейся в публичном пространстве информации, украинцам придется выложить от 100 до 1 000 гривен. Это означает, что майская платежка за коммуналку для многих семей вырастет как минимум на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях — и на полную тысячу гривен.

Учитывая, что большинство украинских семей уже испытывают значительную нагрузку на бюджет из-за высоких тарифов на электроэнергию, воду, отопление и другие услуги, появление новой платежки может вызвать волну возмущения и вопросов. В то же время представители газовых служб утверждают, что такая практика общепринята в мире и соответствует нормам безопасности. На практике третья платежка означает:

новое финансовое обязательство для каждой семьи;

увеличение общей суммы в платежках примерно на 500–1000 грн в мае;

изменение структуры оплаты за газ – теперь это потребление, распределение и техническое обслуживание.

Также важно понимать, что плата за обслуживание не ежемесячна – ее будут выставлять в зависимости от периодичности проверок, которая может быть раз в несколько лет. Однако оплату за услугу могут распределить по частям, что сделает дополнительные расходы регулярными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в "Нафтогазе" допускают ограничение потребления газа украинцам предстоящей зимой – фактически прекращение подачи топлива в дома и квартиры. Однако это лишь один из возможных вариантов развития событий и в компании, уверяются, делают все, чтобы не допустить его реализации.

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