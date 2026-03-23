Перспективы повышения тарифа на газ: в Кабмине сделали заявление

Правительство намерено сохранить текущий тариф на газ (7,96 грн/кубометр) после 30 апреля – тогда закончится действие тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза". Для этого был проведен соответствующий разговор с этой компанией.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она заверила: сохранение фиксированной цены на газ является важным заданием для правительства.

"Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и дальше будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период", – рассказала премьер.

При этом, подчеркнула глава правительства, для коммерческого сегмента происходит последовательное движение "в направлении либерализации цен". Т.е., цены для бизнеса постепенно перестают контролироваться государством и становятся рыночными.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Еще один необходимый прибор – датчик (или детектор) угарного газа. Это прибор, который обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и сигнализирует о его повышенной концентрации, чтобы предотвратить отравление.

"Желательно, чтобы детекторы были сертифицированы. И очень важно, чтобы они имели питание от батарейки и могли работать при отключениях света", – рассказал OBOZ.UA глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Он посоветовал покупать такие приборы в "магазинах, которые занимаются пожарными сигнализациями". То есть специализированных и проверенных заведениях, где риск приобрести некачественную вещь будет гораздо меньше, чем на маркетплейсах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы с 1 апреля будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч – т.е., повышения расценок не произойдет. Более того, по словам Свириденко, правительство пока вообще не рассматривает возможность повышения цен на электроэнергию для населения.

