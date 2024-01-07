Пересчитают ли размер субсидий украинцам в 2024 году: опубликован документ

В Украине правительство пока не рассматривает вопрос внесения изменений в порядок начисления жилищных субсидий в 2024 году. Пока размер помощи семьям остается на том же уровне, что и в этом году.

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Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины в ответ на официальный запрос "Апострофа". В ноябре текущего года (отопительный сезон 2023/2024 годов) около 1,7 млн домохозяйств начислена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Средний размер субсидии составил 1412,22 грн. В Минсоцполитики напомнили об экспериментальном проекте о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива.

Что касается этого проекта, то министерство должно подать до 1 июля 2024 года Кабмину отчет о результатах его реализации и предложения по совершенствованию законодательства в сфере предоставления льгот и жилищных субсидий на его приобретение.

Субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.

Кого из украинцев могут оставить без субсидии?

Часть украинцев может потерять жилищную субсидию. Это может произойти в случае задолженности, возникшей в течение трех месяцев и превышающей 680 грн.

"Если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – отметила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко. В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с нового года жителям многоэтажек придут платежки за содержание газовой сети в доме. Размер платежа будет составлять в среднем около 25-65 грн в месяц, в зависимости от дома. А предоставлять услугу будет оператор газораспределительных сетей.

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