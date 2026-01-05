Озвучен тариф на свет в Украине в 2026 году: сколько будет стоить 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – после чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

Об этом говорится в решении правительства, которым было продлено действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка. "В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Что будет с тарифом на газ

В то же время, в январе 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Т.е., повышения тарифа в связи с Новым годом не произошло.

При этом, рассказали в "Нафтогазе", эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до этого срока.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – в частности, газа – после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь они помогут решить возможные споры с поставщиками.

