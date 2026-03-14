Озвучен тариф на газ и электроэнергию с 1 апреля: сколько будет стоить кВт*ч и куб.м

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 апреля. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

Как говорится в публикации OBOZ.UA, стоимость газа не пересчитают до завершения моратория. Тогда как цену на ток пока поднимать не планируют. Что стоит знать:

Газ не подорожает как минимум до конца отопительного сезона плюс шесть месяцев после этого.

Кабинет министров постановлением №632 принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, который действует до 30 апреля 2026 года.

Что будет с тарифом на газ

Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. В то же время и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.

До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).

Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

