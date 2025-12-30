Отменят ли график отключений света на Новый год: в Госэнергонадзоре сделали заявление

Украинцы, вероятно, проведут новогоднюю ночь в режиме почасовых отключений электроэнергии. Ночью, благодаря падению потребления, энергетики могут частично увеличить подачу тока бытовым потребителям, но окончательный вариант будет зависеть от наличия или отсутствия новых атак РФ на энергосистему страны.

Видео дня

Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона 30 декабря. Он предупредил, что специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, ведь ситуация со светом может быстро меняться.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант... Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг", – заявил Замулко.

Он уточнил, что в новогоднюю ночь потребление электроэнергии в целом падает. Поэтому при отсутствии новых разрушений инфраструктуры есть вероятность, что энергетики могут улучшить ситуацию для бытовых потребителей.

Как долго будут графики отключений света в Украине

В ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики отключения света останутся в силе как минимум два месяца.

"В течение этой зимы были периоды, когда света не было по 12, 14 и по 16 часов. Учитывая то, что сейчас морозы и рост спроса, каких-то смягчений графиков в течение следующих 2-3 недель я бы не ожидал. Поэтому надо понимать, что мы где-то в таком режиме будем жить", – отметил, в частности, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

В свою очередь и.о. министра энергетики Артем Некрасов напомнил, что за три месяца осени-2025 было повреждено 8000 МВт генерации. По состоянию на декабрь около половины этой мощности восстановлено, но атаки не прекратились, и к 26 декабря было уже девять массированных ударов, какие происходят каждые 10-15 дней. Более того, энергообъекты в полукольце от Чернигова до Одессы обстреливаются каждый день.

"Россия пытается разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах. Одно дело, когда нет электричества, совсем другое – когда зимой нет отопления. Цель этой кампании – посеять панику, сломить сопротивление, разделить общество... Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", – спрогнозировал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 30 декабря продолжаются масштабные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны. Кроме того, в ночь Россия ударила по энергообъектам в Черниговской области – без света там остаются 75 тысяч потребителей. Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!