Отключения возвращаются: когда и где не будет света в Украине 23 марта
В понедельник, 23 марта, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства с 17:00 до 22:00.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 23 марта.
"Во всех регионах Украины 23 марта с 17:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.
Впрочем, отмечают в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в сообщении.
Львовщина: график отключений света на 23 марта
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например на сайтах:
Напомним, что 14 марта, в Украине из-за атаки России на энергосистему была отключена часть потребителей в городе Киев, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.
Ранее сообщалось, что российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждения электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!