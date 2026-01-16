Дефицит электроэнергии в Украине вырос до 33%: Зеленский раскрыл ситуацию в энергетике

Из-за российских атак Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами – в энергосистеме образовался дефицит объемом 7 ГВт, то есть около 33% потребностей. Чтобы помешать уничтожению критической инфраструктуры, действуют комплексные меры защиты, заменяется поврежденное оборудование и наращиваются возможности для импорта электроэнергии.

Видео дня

Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петером Павелом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Конкретные детали восстановления он раскрывать не стал, объяснив это тем, что Россия оперативно реагирует на такие сообщения и бьет по восстановленным объектам.

"У нас большое количество бригад. Я им очень благодарен, но они все сами не могут (делать. – Ред.). Это комплексная защита и комплексная работа. Нужна ежедневная работа ПВО, мобильных огневых групп, систем перехватчиков и много всего, кроме авиации, которая работает или не работает (зависит от метеоусловий). Мы прекрасно понимаем, иногда мы используем наши вертолетные команды, иногда не можем – из-за некоторых условий и очень низкой температуры", – говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что применяется комплексная защита, а восстановление станций идет в ежедневном режиме. К тому же, идет работа над наращиванием возможностей для импорта электроэнергии из Евросоюза.

"На вчера потребление было где-то 18 ГВт потребления, а у нас были возможности 11 ГВт с чем-то. На вчера было так, но каждый день что-то восстанавливается. Конкретно, где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то что-то говорит об этом или где-то что-то вылезает в соцсетях, в Telegram, туда бьют снова и снова", – резюмировал президент.

В Украине не осталось ни одной целой электростанции

За время полномасштабной войны Россия атаковала все украинские электростанции. Несмотря на это украинская энергосистема остается целостной, но в Киеве, в Одесской области и прифронтовых общинах ситуация действительно сложная.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль, назвав нынешнюю зиму самой тяжелой за все время российской агрессии. Он отметил, что удары наносятся ежедневно, а в прошлом году в целом по энергетике было нанесено 612 целенаправленных комбинированных атак.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Раде Шмыгаль также обратился к украинскому бизнесу, призвав его существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветку и экраны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!