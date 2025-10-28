В Киеве и по Украине объявили графики отключений света на 29 октября: какой режим введут

В Украине 29 октября в некоторых регионах, включая Киев, Киевщину, Черкащину, Сумщину, Днепропетровщину и др., вновь будут применяться почасовые графики отключений света (ГПО) для бытовых потребителей. Ожидается, что такие ограничения будут действовать весь день – с 8:00 до 22:00. Одновременно планируют отключать по 0,5-1,5 очереди.

Одновременно планируют отключать по 0,5-1,5 очереди, сообщили в "Укрэнерго". В то же время для промышленности с 7:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ), которые не предусматривают полных обесточиваний.

"Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – заявили в "Укрэнерго".

Киев: график отключения на 29 октября

Почасовые обесточивания в столице, как планирует ДТЭК, не затронут только одну подгруппу (подочередь). Практически у всех остальных будет по 1 отключению за день.Максимальное количество часов без света подряд – четыре.

Киевская область: каким будет график отключений

Отключения на Киевщине затронут не все группы. Самый долгий период без света подряд – 4 часа.

Днепропетровская область: график отключения электроэнергии

На Днепропетровщине 29 октября также будут отключать не все группы. Самая большая продолжительность одного отключения подряд – 3,5 часа.

Сумская область: что известно об отключении света 29 октября

На Сумщине графики почасовых отключений, согласно сообщению облэнерго, будут действовать в таких объемах:

08:00-10:00 – 1,5 очереди;

10:00-12:00 – 1 очередь;

12:00-14:00 – 0,5 очереди;

14:00-16:00 – 1 очередь;

16:00-19:00 – 1,5 очереди;

19:00-22:00 – 1 очередь.

Черкасская область: график отключений электроэнергии

29 октября по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ) с такими часами отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 – 10:00, 20:00 – 22:00

08:00 – 10:00, 20:00 – 22:00 1.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 22:00

10:00 – 12:00, 20:00 – 22:00 2.1 10:00 – 12:00

10:00 – 12:00 2.2 12:00 – 14:00

12:00 – 14:00 3.1 14:00 – 16:00

14:00 – 16:00 3.2 14:00 – 16:00

14:00 – 16:00 4.1 16:00 – 18:00

16:00 – 18:00 4.2 16:00 – 18:00

16:00 – 18:00 5.1 16:00 – 18:00

16:00 – 18:00 5.2 18:00 – 19:00

18:00 – 19:00 6.1 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00

08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00 6.2 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00

Узнать свою очередь ГПВ предлагают на сайте "Сумыоблэнерго" или в личном кабинете E-Svitlo. Также информацию можно увидеть в бумажном счете за электроэнергию.

Харьковская область: когда не будет света

"Харьковоблэнерго" объявило предварительный график отключений с приблизительными часами. Расписание еще может измениться:

1.1 08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00

08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00 1.2 08:00 – 10:00

08:00 – 10:00 2.1 16:00 – 19:00

16:00 – 19:00 2.2 08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00

08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00 3.1 19:00 – 22:00

19:00 – 22:00 3.2 19:00 – 22:00

19:00 – 22:00 4.1 10:00 – 12:00

10:00 – 12:00 4.2 10:00 – 12:00

10:00 – 12:00 5.1 16:00 – 19:00

16:00 – 19:00 5.2 12:00 – 14:00

12:00 – 14:00 6.1 14:00 – 16:00

14:00 – 16:00 6.2 14:00 – 16:00.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы с 1 ноября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*час. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.

