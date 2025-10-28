В Киеве и по Украине объявили графики отключений света на 29 октября: какой режим введут
В Украине 29 октября в некоторых регионах, включая Киев, Киевщину, Черкащину, Сумщину, Днепропетровщину и др., вновь будут применяться почасовые графики отключений света (ГПО) для бытовых потребителей. Ожидается, что такие ограничения будут действовать весь день – с 8:00 до 22:00. Одновременно планируют отключать по 0,5-1,5 очереди.
Одновременно планируют отключать по 0,5-1,5 очереди, сообщили в "Укрэнерго". В то же время для промышленности с 7:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ), которые не предусматривают полных обесточиваний.
"Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – заявили в "Укрэнерго".
Киев: график отключения на 29 октября
Почасовые обесточивания в столице, как планирует ДТЭК, не затронут только одну подгруппу (подочередь). Практически у всех остальных будет по 1 отключению за день.Максимальное количество часов без света подряд – четыре.
Киевская область: каким будет график отключений
Отключения на Киевщине затронут не все группы. Самый долгий период без света подряд – 4 часа.
Днепропетровская область: график отключения электроэнергии
На Днепропетровщине 29 октября также будут отключать не все группы. Самая большая продолжительность одного отключения подряд – 3,5 часа.
Сумская область: что известно об отключении света 29 октября
На Сумщине графики почасовых отключений, согласно сообщению облэнерго, будут действовать в таких объемах:
- 08:00-10:00 – 1,5 очереди;
- 10:00-12:00 – 1 очередь;
- 12:00-14:00 – 0,5 очереди;
- 14:00-16:00 – 1 очередь;
- 16:00-19:00 – 1,5 очереди;
- 19:00-22:00 – 1 очередь.
Черкасская область: график отключений электроэнергии
29 октября по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ) с такими часами отсутствия электроснабжения:
- 1.1 08:00 – 10:00, 20:00 – 22:00
- 1.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 22:00
- 2.1 10:00 – 12:00
- 2.2 12:00 – 14:00
- 3.1 14:00 – 16:00
- 3.2 14:00 – 16:00
- 4.1 16:00 – 18:00
- 4.2 16:00 – 18:00
- 5.1 16:00 – 18:00
- 5.2 18:00 – 19:00
- 6.1 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
- 6.2 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
Узнать свою очередь ГПВ предлагают на сайте "Сумыоблэнерго" или в личном кабинете E-Svitlo. Также информацию можно увидеть в бумажном счете за электроэнергию.
Харьковская область: когда не будет света
"Харьковоблэнерго" объявило предварительный график отключений с приблизительными часами. Расписание еще может измениться:
- 1.1 08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00
- 1.2 08:00 – 10:00
- 2.1 16:00 – 19:00
- 2.2 08:00 – 10:00; 16:00 – 19:00
- 3.1 19:00 – 22:00
- 3.2 19:00 – 22:00
- 4.1 10:00 – 12:00
- 4.2 10:00 – 12:00
- 5.1 16:00 – 19:00
- 5.2 12:00 – 14:00
- 6.1 14:00 – 16:00
- 6.2 14:00 – 16:00.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы с 1 ноября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*час. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!