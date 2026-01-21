У меня в доме уже больше суток нет света. Последний раз было буквально пару часов ночью.

Видео дня

На термометре аж 13 градусов. Что, по сравнению, со многими другими квартирами наверное даже много.

Главная визуализация для меня: это когда полураздеваешь малого, чтобы быстро помыть и он трясется от холода в ванной. И еще раз - это далеко не самый худший вариант.

И в этот момент я открываю заявление Гринчук, что она все делала возможное?

Ты, тварь, должна не сидеть в тепле обвешанная брендами, а гнить в тюрьме! Когда вместе с бандой Миндича вот так подготовили страну к обстрелам. И все возможное ты, к***а, делала все и даже больше только на доме Захарченко, что было единственной причиной нахождения на должности министра энергетики!

Просто нет слов. Но сделаю все возможное, чтобы эта падла и ее приспешники оказались там где должны быть - за решеткой.

P.S. Еще раз, не дай Бог, я увижу со стороны коллег-депутатов хоть какой-то намек на попытку отбить этих подонков, и эту п****ку в частности - не обижайтесь потом на реакцию.