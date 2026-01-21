Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной: какой пункт пропуска следует обходить

Польские фермеры снова готовятся протестовать. Одна из таких акций пройдет возле пункта пропуска "Долгобичув – Угринов" на границе с Украиной – это означает, что пересечение границы будет затруднено.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Отмечается, что протест начнется утром в пятницу, 23 января, и продлится около 4,5 часов.

"Блокирование автодороги, которая ведет к пункту пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени", – отметили таможенники.

Они отметили, что сельхозпроизводители в Польше анонсировали проведение протестов в течение всего дня. Учитывая эти обстоятельства путешественникам советуют выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Зато пресс-секретарь 7 пограничного Карпатского отряда Государственной пограничной службы Светлана Бурда отметила, что официального подтверждения от польской стороны не поступало. Кроме того, участники акции не получили разрешение на блокирование движения.

В то же время пограничники не исключают собрания вблизи границы на указанном направлении. Впрочем, это не обязательно будет предусматривать перекрытие движения транспорта.

Причина протеста

Официально причину протеста в ГТСУ не назвали, но 20 января во французском Страсбурге начался двухдневный протест европейских фермеров против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Боливия). В акции приняли участие по меньшей мере сто польских сельхозпроизводителей.

По данным"Польского радио", фермеры объявили, что продолжат свои протесты в Польше. Они не уточнили когда, но анонсировали, что это произойдет совсем "скоро".

Протесты против соглашения с МЕРКОСУР продолжаются с начала прошлого года. Оно много лет вызывает споры и сопротивление не только в Польше, но и в других странах ЕС. После 25 лет переговоров соглашение находится на стадии принятия странами-членами и Европарламентом.

Польские аграрии опасаются наплыва дешевых продуктов из Южной Америки, что может привести к снижению цен на фермерскую продукцию в ЕС и уменьшить доходы местных фермерских хозяйств.

