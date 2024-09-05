Отключения света стали более жесткими из-за новой логики обстрелов энергосистемы: украинцам рассказали о замысле России

Россия вернулась к логике обстрелов украинской энергетики, которую использовала в 2022-23 годах. Враг снова стал бить по системам передачи электричества. Результат – аварийное отключение нескольких атомных энергоблоков, что привело к резкому росту объемов отключений света.

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Об этом рассказал энергоэксперт Виктор Куртев. Он объяснил:

В 2022-2023 годах Россия била "по сетям, системам передачи".

"В основном это были магистральные подстанции "Укрэнерго" и подстанционные узлы большой тепловой генерации", – рассказал эксперт.

С 21 марта 2024 года по середину лета враг атаковал генерирующие мощности.

"Это были концентрированные удары по объектам генерации с уничтожением энергоблоков и генерирующего оборудования. Так мы потеряли за 5 месяцев 9 000 мегаватт генерации", – сообщил он.

26 августа Россия вернула логику обстрелов 2022 года.

"Атаковано было 22 энергобъекта. Из них 4 – объекты газотранспортной системы, а 18 – объекты магистральной сети. В основном это подстанции, смежные к АЭС. Замысел этого – удар по выдаче мощности АЭС. В результате этого аварийно были отключены 3 атомных блока, а чуть позже – еще один. Мы потеряли в момент много генерации – и начались отключения", – рассказал Куртев.

Впрочем, подчеркнул он, систему очень быстро начали восстанавливать. Ожидалось даже, что "графики отключений должны были исчезнуть на этой неделе".

"Но будет немного тяжелее. Но думаю, максимум через две недели графики отключения прекратятся где-то до середины ноября – с поправкой на новые удары", – констатировал эксперт.

Что нужно знать об очередях отключений

В целом же, во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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