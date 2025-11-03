Отключения света смягчили: какие графики действуют в Киеве и по Украине
В Украине в понедельник, 3 ноября, графики отключения электроэнергии применяются не по всей стране, а в отдельных регионах, в том числе в Киеве, на Харьковщине, Чекрасчине, Днепропетровщине и др. областях. При этом планируются, что ограничения будут действовать не весь день.
Об этом сообщило "Укрэнерго", расписания для конкретных регионах публикуют облэнерго. В целом для бытовых потребителей время и объем применения ограничений будут такими:
- с 8:00 до 11:00 – действуют графики с отключением 0,5-2 очередей одновременно;
- с 11:00 до 16:00 – графики не действуют;
- с 16:00 до 22:00 – вводятся графики с отключениями 0,5-2 очередей.
В то же время около 09:30 в приложении "Киев Цифровой", где жителям столицы сообщают об отключениях, появилось предупреждение об изменении графиков. В частности, отмечается, что утренние отключения сократили – они действовали до 09:00, а не будут действовать до 11:00.
Для бизнеса и промышленности в те же часы будут вводиться графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.
"Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Время и объем применения ограничений могут измениться", – предупреждают в "Укрэнерго".
Графики отключений 3 ноября по регионам
Киев
Ожидается, что у 7 из 12 подгрупп в столице свет будет весь день. Для остальных предусмотрено по одному отключению в день длительностью 3-3,5 часа.
Киевская область
Отключения предусматривают максимальное время без света 3,5 часа. Для 8 из 12 подгрупп обесточивании не планируется.
Днепропетровская область
Некоторых потребителей будут отключать дважды в день. Для пяти из 12 групп обесточивания не предусмотрены.
Харьковская область
С 08:00 до 11:00 на Харьковщине будет применяться 1 очередь отключений. С 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 – 2 очереди. Таким образом ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1 не отключается
- 1.2 не отключается
- 2.1 не отключается
- 2.2 не отключается
- 3.1 16:00 – 20:00
- 3.2 16:00 – 20:00
- 4.1 18:00 – 20:00
- 4.2 16:00 – 20:00
- 5.1 08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00
- 5.2 08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00
- 6.1 не отключается
- 6.2 20:00 – 22:00
Черниговская область
Запорожская область
Ожидается, что часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1: 17:30 – 21:00
- 1.2: 17:30 – 21:00
- 2.1: 17:30 – 21:00
- 2.2: 17:30 – 20:30
- 3.1: 15:30 – 17:30
- 3.2: 15:30 – 17:30
- 4.1: 21:00 – 22:30
- 4.2: 21:00 – 22:30
- 5.1: 07:30 – 10:30
- 5.2: 07:30 – 10:30
- 6.1: 21:00 – 22:30
- 6.2: 15:30 – 17:30
Житомирская область
В регионе с 08:00 до 11:00 будут применены отключения для 0,5 очереди. С 16:00 до 22:00 – 1 очередь.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 08:00 – 10:00
- 1.2 16:00 – 18:00
- 2.1 16:00 – 18:00
- 2.2 18:00 – 20:00
- 3.1 20:00 – 22:00
- 3.2 20:00 – 22:00
- 6.2 10:00 – 11:00, 18:00 – 20:00
Как узнать про отключения в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут выключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.
