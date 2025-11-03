Отключения света смягчили: какие графики действуют в Киеве и по Украине

В Украине в понедельник, 3 ноября, графики отключения электроэнергии применяются не по всей стране, а в отдельных регионах, в том числе в Киеве, на Харьковщине, Чекрасчине, Днепропетровщине и др. областях. При этом планируются, что ограничения будут действовать не весь день.

Об этом сообщило "Укрэнерго", расписания для конкретных регионах публикуют облэнерго. В целом для бытовых потребителей время и объем применения ограничений будут такими:

с 8:00 до 11:00 – действуют графики с отключением 0,5-2 очередей одновременно;

с 11:00 до 16:00 – графики не действуют;

с 16:00 до 22:00 – вводятся графики с отключениями 0,5-2 очередей.

В то же время около 09:30 в приложении "Киев Цифровой", где жителям столицы сообщают об отключениях, появилось предупреждение об изменении графиков. В частности, отмечается, что утренние отключения сократили – они действовали до 09:00, а не будут действовать до 11:00.

Для бизнеса и промышленности в те же часы будут вводиться графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.

"Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Время и объем применения ограничений могут измениться", – предупреждают в "Укрэнерго".

Графики отключений 3 ноября по регионам

Киев

Ожидается, что у 7 из 12 подгрупп в столице свет будет весь день. Для остальных предусмотрено по одному отключению в день длительностью 3-3,5 часа.

Киевская область

Отключения предусматривают максимальное время без света 3,5 часа. Для 8 из 12 подгрупп обесточивании не планируется.

Днепропетровская область

Некоторых потребителей будут отключать дважды в день. Для пяти из 12 групп обесточивания не предусмотрены.

Харьковская область

С 08:00 до 11:00 на Харьковщине будет применяться 1 очередь отключений. С 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 – 2 очереди. Таким образом ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение будут такими:

1.1 не отключается

1.2 не отключается

2.1 не отключается

2.2 не отключается

3.1 16:00 – 20:00

3.2 16:00 – 20:00

4.1 18:00 – 20:00

4.2 16:00 – 20:00

5.1 08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00

5.2 08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00

6.1 не отключается

6.2 20:00 – 22:00

Черниговская область

Запорожская область

Ожидается, что часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:

1.1: 17:30 – 21:00

1.2: 17:30 – 21:00

2.1: 17:30 – 21:00

2.2: 17:30 – 20:30

3.1: 15:30 – 17:30

3.2: 15:30 – 17:30

4.1: 21:00 – 22:30

4.2: 21:00 – 22:30

5.1: 07:30 – 10:30

5.2: 07:30 – 10:30

6.1: 21:00 – 22:30

6.2: 15:30 – 17:30

Житомирская область

В регионе с 08:00 до 11:00 будут применены отключения для 0,5 очереди. С 16:00 до 22:00 – 1 очередь.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 – 10:00

1.2 16:00 – 18:00

2.1 16:00 – 18:00

2.2 18:00 – 20:00

3.1 20:00 – 22:00

3.2 20:00 – 22:00

6.2 10:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Как узнать про отключения в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут выключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.

