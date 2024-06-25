Ситуация сложная: отключения света в ближайшие 2 месяца будут продолжительнее

В ближайшие 6-8 недель украинцы могут столкнуться с частыми отключениями света в "серых зонах" из-за дефицита электроэнергии и роста потребления. В "белых зонах" свет должен быть постоянно, но при отсутствии необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

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Об этом написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко. "В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная ", – говорится в сообщении.

Ситуация усугубляется зависимостью от солнечной и ветровой генерации, которая изменяется в течение дня. Кроме того, продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что существенно влияет на общую генерацию электроэнергии в стране.

В настоящее время в Украине действует новая логика распределения электроэнергии между регионами. Она исключает фактор критической инфраструктуры, позволяющей более равномерно распределять электроэнергию между разными областями. "Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает", - добавил Коваленко.

Для планирования жизни жителям "серых зон" следует исходить из того, что света там не будет, особенно в пиковые часы. "Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет ", – подчеркнул гендиректор Yasno.

В то же время в "белых зонах" свет должен быть постоянно. Если нет, необходимо заполнить заявку на сайте сетей. Это может быть связано с аварией, ошибкой или отказом от оборудования.

О том, что в ближайшие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас в эфире "Общественного" сообщал также председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, несколько больше будут применяться графики отключений света с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток. "Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления". скажем так – достаточно существенными", – отметил Кудрицкий.

Также Кудрицкий добавил, что на продолжительность отключений глобально влияют три фактора: "Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина должна немедленно приступить к строительству распределенной энергетической генерации – небольших электростанций по всей стране. Процесс должен начаться уже во время подготовки к следующему отопительному сезону, ведь российские атаки на энергосистему будут продолжаться.

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