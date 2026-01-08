Отключения будут по всему Киеву: обнародованы графики на пятницу

В Киеве 9 января будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения затронут как правый, так и левый берега, а общая продолжительность перерывов в подаче света местами будет превышать до 10 часов. Графики охватят все группы киевлян.

Об этом сообщает ДТЭК. При этом подчеркивается: графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. А потому киевлянам стоит следить за сообщениями компании.

Кроме того, узнать о времени и длительности отключений по своему адресу можно на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для этого в специальных полях стоит ввести:

Название улицы.

Номер дома.

Когда в Киеве не будет света

Группа 1.1: 06:30-10:30, 17:00-21:00.

Группа 1.2: 06:30-10:30, 17:00-21:00.

Группа 2.1: 08:00-13:30, 17:00-19:00.

Группа 2.2: 08:00-10:30, 17:00-21:00.

Группа 3.1: 10:00-17:00.

Группа 3.2: 10:00-14:00, 20:30-24:00.

Группа 4.1: 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00.

Группа 4.2: 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-22:00.

Группа 5.1: 03:00-07:00, 13:30-17:30.

Группа 5.2: 03:00-07:00, 13:30-17:30.

Группа 6.1: 06:00-10:00, 13:30-17:30.

Группа 6.2: 13:30-19:00.

Отключения света могут усилить

В то же время, рассказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – по словам энергетика, достаточно будет ухудшения погодных условий.

Впрочем, отметил он, в случае падения температуры усиление отключений будут временными. Ведь основную угрозу энергетике несут, все же, российские обстрелы.

"Снижение температуры влияет на увеличение потребления электроэнергии. Но похолодание может вызвать лишь кратковременное усиление мер ограничения потребления. А вот удары агрессора могут привести к значительно более сложным последствиям", – объяснил Гавва.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

