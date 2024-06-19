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Отключения будут масштабными: график на 20 июня объявили энергетики

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
5,7 т.
Что происходит с графиками отключения

На 20 июня в Украине вводятся графики отключений электроэнергии, которые будут действовать весь день. Из-за дефицита тока в энергосистеме ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00 – так же масштабно, как и в предыдущие дни. Свет по часам будет подаваться и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "20 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Причина – высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней", – объяснили энергетики.

Когда не будет света 20 июня

Информацию о том, какие именно действуют графики почасовых отключений в конкретном регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях. В целом режимов отключения света два: аварийный и плановый. Графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно они будут действовать 20 июня по всей Украине.

При этом, если установленные "Укрэнерго" лимиты потребления не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно экономить электроэнергию и следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.

График отключения электроэнергии: ссылки для всех областей

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, графики отключений электроэнергии в середине июня стали жестче из-за ремонтной кампании на атомных электростанциях Украины. В Минэнерго при этом объяснили, почему стали отключать энергоблоки АЭС именно сейчас.

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