Отключения будут масштабными: график на 20 июня объявили энергетики
На 20 июня в Украине вводятся графики отключений электроэнергии, которые будут действовать весь день. Из-за дефицита тока в энергосистеме ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00 – так же масштабно, как и в предыдущие дни. Свет по часам будет подаваться и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "20 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Причина – высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней", – объяснили энергетики.
Информацию о том, какие именно действуют графики почасовых отключений в конкретном регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях. В целом режимов отключения света два: аварийный и плановый. Графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно они будут действовать 20 июня по всей Украине.
При этом, если установленные "Укрэнерго" лимиты потребления не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно экономить электроэнергию и следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
График отключения электроэнергии: ссылки для всех областей
Как сообщал OBOZ.UA, графики отключений электроэнергии в середине июня стали жестче из-за ремонтной кампании на атомных электростанциях Украины. В Минэнерго при этом объяснили, почему стали отключать энергоблоки АЭС именно сейчас.
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