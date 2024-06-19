Отключения будут масштабными: график на 20 июня объявили энергетики

На 20 июня в Украине вводятся графики отключений электроэнергии, которые будут действовать весь день. Из-за дефицита тока в энергосистеме ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00 – так же масштабно, как и в предыдущие дни. Свет по часам будет подаваться и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "20 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Причина – высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней", – объяснили энергетики.

Информацию о том, какие именно действуют графики почасовых отключений в конкретном регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях. В целом режимов отключения света два: аварийный и плановый. Графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно они будут действовать 20 июня по всей Украине.

При этом, если установленные "Укрэнерго" лимиты потребления не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно экономить электроэнергию и следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.

График отключения электроэнергии: ссылки для всех областей

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, графики отключений электроэнергии в середине июня стали жестче из-за ремонтной кампании на атомных электростанциях Украины. В Минэнерго при этом объяснили, почему стали отключать энергоблоки АЭС именно сейчас.

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