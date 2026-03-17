Отключений света для населения может не быть: энергетики предупредили украинцев
В Украине 17 марта может не состояться уже привычных почасовых отключений электроэнергии для населения – пока ограничения запланированы только для бизнеса и промышленности. Впрочем, энергетики предупреждают: ситуация может внезапно измениться. Так было, например, 15 марта – графики сначала не планировались, но вечером их все же ввели.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00... Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили энергетики.
Следует помнить, что с наступлением потепления графики в Украине применяют по вечерам, после 17:00. Это связано с тем, что вечером снижается эффективность солнечных электростанций и одновременно увеличивается потребление электроэнергии, что приводит к ее дефициту.
Кроме того, потребление электроэнергии возросло. Причина –облачная погода в значительной части регионов Украины, что обусловливает меньшую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и рост объема энергопотребления из общей сети.
Также Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате очередных обстрелов на утро были новые обесточивания в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
Отключение света в Одесской области: будет особый режим
В ДТЭК предупредили жителей Одессы и пригорода о срочном ремонте оборудования. Эти работы приведут к отсутствию света, впрочем должны стабилизировать общую ситуацию в регионе, которая остается крайне сложной.
Ремонт проходит 17 марта с 06:00 до 18:00. "В это время для безопасности работ будет обесточен Одесский район области, в частности частично Одесса и пригород. Объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонтов может быть продлено", – сообщили энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.
