Отключений света для населения может не быть: энергетики предупредили украинцев

В Украине 17 марта может не состояться уже привычных почасовых отключений электроэнергии для населения – пока ограничения запланированы только для бизнеса и промышленности. Впрочем, энергетики предупреждают: ситуация может внезапно измениться. Так было, например, 15 марта – графики сначала не планировались, но вечером их все же ввели.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00... Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили энергетики.

Следует помнить, что с наступлением потепления графики в Украине применяют по вечерам, после 17:00. Это связано с тем, что вечером снижается эффективность солнечных электростанций и одновременно увеличивается потребление электроэнергии, что приводит к ее дефициту.

Кроме того, потребление электроэнергии возросло. Причина –облачная погода в значительной части регионов Украины, что обусловливает меньшую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и рост объема энергопотребления из общей сети.

Также Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате очередных обстрелов на утро были новые обесточивания в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Отключение света в Одесской области: будет особый режим

В ДТЭК предупредили жителей Одессы и пригорода о срочном ремонте оборудования. Эти работы приведут к отсутствию света, впрочем должны стабилизировать общую ситуацию в регионе, которая остается крайне сложной.

Ремонт проходит 17 марта с 06:00 до 18:00. "В это время для безопасности работ будет обесточен Одесский район области, в частности частично Одесса и пригород. Объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией. В случае объявления воздушной тревоги время ремонтов может быть продлено", – сообщили энергетики.

Где следить за графиками в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.

