Отключений нет, но есть нюанс: энергетики рассказали, что должны сделать все украинцы

Несмотря на то, что 27 марта в Украине не планируются отключения электроэнергии, ситуация в системе меняется очень быстро. Объединенная энергосистема сильно пострадала от российских атак, поэтому потребители могут сделать свой вклад в стабильность работы энергетики, чтобы отключения не вернулись.

Бережливое потребление электроэнергии – это не просто экономия, а также помощь энергетикам удерживать баланс в сети. В свою очередь, это снижает риск перегрузки системы, об этом напоминает Хмельницкоблэнерго.

Что должен сделать каждый украинец уже сейчас:

выключить лишние электроприборы и свет, если вы ими не пользуетесь;

выбирать лучшее время для активного использования света, учитывая погоду – с 10:00 до 15:00, когда солнечные электростанции генерируют больше энергии;

по возможности перенести использование техники на ночные часы, когда нагрузка на сеть меньше;

использовать мощные приборы (стиральную машину, бойлер, электродуховку, обогреватель и т.д.) поочередно, а не одновременно.

Какие действия украинцев могут вызвать отключения

Сжигание сухой растительности в Украине все чаще приводит к повреждению энергетических сетей и может приводить к масштабным отключениям электроэнергии. Избежать таких последствий легко – достаточно не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности вблизи электролиний, ведь нарушение может обернуться не только финансовыми потерями.

В частности, в Ивано-Франковской области с начала 2026 годазафиксировали примерно 450 пожаров в экосистемах, которые уничтожили более 30 гектаров территории. И это только отдельный регион – в масштабах страны ситуация значительно серьезнее.

Несмотря на распространенное мнение, что сжигание травы является безопасным способом "очистки" территорий, огонь часто быстро выходит из-под контроля и представляет угрозу для критической инфраструктуры. Наибольший риск возникает в случаях пожаров вблизи:

воздушных линий электропередачи;

трансформаторных подстанций;

электрических опор;

кабельных сетей.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

