Отключений нет, но есть нюанс: энергетики рассказали, что должны сделать все украинцы
Несмотря на то, что 27 марта в Украине не планируются отключения электроэнергии, ситуация в системе меняется очень быстро. Объединенная энергосистема сильно пострадала от российских атак, поэтому потребители могут сделать свой вклад в стабильность работы энергетики, чтобы отключения не вернулись.
Бережливое потребление электроэнергии – это не просто экономия, а также помощь энергетикам удерживать баланс в сети. В свою очередь, это снижает риск перегрузки системы, об этом напоминает Хмельницкоблэнерго.
Что должен сделать каждый украинец уже сейчас:
- выключить лишние электроприборы и свет, если вы ими не пользуетесь;
- выбирать лучшее время для активного использования света, учитывая погоду – с 10:00 до 15:00, когда солнечные электростанции генерируют больше энергии;
- по возможности перенести использование техники на ночные часы, когда нагрузка на сеть меньше;
- использовать мощные приборы (стиральную машину, бойлер, электродуховку, обогреватель и т.д.) поочередно, а не одновременно.
Какие действия украинцев могут вызвать отключения
Сжигание сухой растительности в Украине все чаще приводит к повреждению энергетических сетей и может приводить к масштабным отключениям электроэнергии. Избежать таких последствий легко – достаточно не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности вблизи электролиний, ведь нарушение может обернуться не только финансовыми потерями.
В частности, в Ивано-Франковской области с начала 2026 годазафиксировали примерно 450 пожаров в экосистемах, которые уничтожили более 30 гектаров территории. И это только отдельный регион – в масштабах страны ситуация значительно серьезнее.
Несмотря на распространенное мнение, что сжигание травы является безопасным способом "очистки" территорий, огонь часто быстро выходит из-под контроля и представляет угрозу для критической инфраструктуры. Наибольший риск возникает в случаях пожаров вблизи:
- воздушных линий электропередачи;
- трансформаторных подстанций;
- электрических опор;
- кабельных сетей.
Где следить за графиками: сайты облэнерго
Следить за актуальной ситуацией в своем регионе украинцы могут на официальных страницах облэнерго. Они расположены по ссылкам:
