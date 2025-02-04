Отключения света в экстренном режиме ввели в восьми областях Украины: названа причина

В Украине утром 4 февраля из-за последствий российских обстрелов введены аварийные графики отключений света (они же – ГАО, экстренные отключения). Ограничения были применены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, а также частично в Днепропетровской и Черкасской областях. Потребителям в этих регионах отключают электроэнергию по очередям, но без предварительного предупреждения и без четкого почасового расписания. Украинцев, у которых есть свет, просять экономить ток и не включать несколько мощных приборов одновременно.

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О ситуации с отключениями пишет OBOZ.UA. "В результате обстрелов энергетической инфраструктуры, введены аварийные графики отключения света в нескольких регионах. Как только будет разрешаться ситуация, ограничения будут отменены", – отметили в Министерстве энергетики.

В "Укрэнерго" в свою очередь сообщили, что ограничения ввели из-за повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии. Также в компании предоставили полный список регионов, где применяются аварийные отключения. Ранее о части из них сообщали в самих облэнерго.

Так, на территории Сумщины ограничения действуют с 7:38 утра для одной очереди потребителей. "Очередь при ГАО отображается на момент отключения реальном времени на сайте по адресу или номеру лицевого счета", – заявили в "Сумыоблэнерго".

Аналогичную информацию о ситуации в Днепропетровской и Донецкой областях предоставила энергокомпания ДТЭК. "Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", – предупредили в компании. При этом на официальных сайтах облэнерго в этих регионах напоминают: экстренные отключения не предусматривают действия почасовых графиков.

Также об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". Там не уточняли, сколько очередей и какие именно из них отключаются в регионе, однако отметили, что ограничения применяются с 7:42 утра.

В Полтавской области, как и на Сумщине, сообщили о введении графиков для одной очереди – первой и второй. Ограничения применяются с 7:38, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

АВ в Украине вводили также накануне, 3 февраля. Тогда отключения затронули 9 областей, хотя, как и сегодня, не во всех об этом сообщили облэнерго. До того раз экстренные отключения света применялись и 1 февраля – из-за масштабной ракетной атаки РФ.

Напомним, режимов ограничений подачи электроэнергии в Украине два. Это:

Графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ") – они же экстренные отключения света.

Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.

Графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ") – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при "ГАВ", однако имеют четко определенный промежуток действия.

Обычно узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Энергетики обратились к украинцам: что нужно сделать

Как предупредили в "Укрэнерго", украинцам не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов. "Потребление электроэнергии в течение суток неравномерно. Наивысшее оно в часы утреннего и вечернего пиков – когда люди либо просыпаются и собираются на работу, либо возвращаются с работы и включают приборы, которые не использовались в течение дня – плиту, электрочайник, бойлер, кофемашину, микроволновку", – говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что до полномасштабной войны украинские электростанции могли легко покрыть все пики: если диспетчер видел рост потребления – он давал команду на включение очередного энергоблока. "Из-за последствий массированных российских атак – сейчас "запаса прочности" в энергосистеме нет. Во время холодов, в период жары и плановых или аварийных ремонтов на электростанциях – покрывать пиковое потребление сложно. Поэтому и возникает потребность в экономном потреблении", – рассказали в "Укрэнерго".

Там уточнили, что полностью отказаться от использования электроприборов невозможно и этого никто не требует. Нужно максимально снизить время пользования мощными электроприборами и сместить время их использования с периодов пикового потребления, а также не включать несколько мощных устройств одновременно.

Также в компании предоставили список техники, которая потребляет больше всего тока. "Укрэнерго" составило ориентировочный рейтинг за час использования:

электроплита – 3,5 – 5 кВт

кондиционер – 2,5 – 3,2 кВт

масляный радиатор, утюг, фен, электрочайник – 2 – 2,5 кВт;

бойлер, пылесос – около 1,5 – 2,5 кВт

духовка – 1,6 кВт;

кофемашина – 1,5 кВт;

микроволновка – 0,8 кВт;

стиральная машина – 0,7 кВт.

"По возможности, перенесите пользование мощной техникой на время, не являющееся пиковым (стиральную машину и бойлер можно включить на ночь, без кондиционера обойтись утром и вечером). Соблюдение этих простых рекомендаций существенно поможет энергосистеме и уменьшит вероятность аварийных отключений", – резюмировали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Геннадия Рябцева, в Украине пока не будут возвращать плановые отключения света, поскольку дефицита электроэнергии нет, а сильных морозов в феврале не прогнозируется. Единственным риском для стабильного энергоснабжения, по его словам, остаются возможные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

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