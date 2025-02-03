В Украине ввели экстренные отключения света: в каких областях действуют ограничения

В Украине утром 3 февраля введены аварийные (экстренные) графики отключений света – в Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Полтавской областях. В таком режиме свет отключают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.

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Об этом свидетельствуют данные облэнерго. "По указанию НЭК "Укрэнерго" с 08:30 3 февраля ГАВ (график аварийных отключений. – Ред.) в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей. Причина применения графиков аварийных отключений – перегрузка в сети", – заявили, в частности, в "Сумыоблэнерго".

Аналогичную информацию предоставил "ДТЭК Днепровские электросети". "По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – предупредили в компании. Чуть позже в ДТЭК сообщили об отключениях и в Донецкой области.

Также об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". Там не уточняли, сколько очередей и какие именно из них отключаются в регионе.

В Полтавской области, как и на Сумщине, сообщили о введении графиков для двух очередей – первой и второй. Ограничения применяются с 8:25, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Последний раз экстренные отключения света применялись 1 февраля. Это произошло из-за масштабной ракетной атаки РФ.

Узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, режимов ограничений подачи электроэнергии в Украине два. Это:

Графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ") – они же экстренные отключения света.

Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.

Графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ") – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при "ГАВ", однако имеют четко определенный промежуток действия.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Геннадия Рябцева, в Украине пока не будут возвращать плановые отключения света, поскольку дефицита электроэнергии нет, а сильных морозов в феврале не прогнозируется. Единственным риском для стабильного энергоснабжения, по его словам, остаются возможные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

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