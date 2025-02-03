В Украине ввели экстренные отключения света: в каких областях действуют ограничения
В Украине утром 3 февраля введены аварийные (экстренные) графики отключений света – в Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Полтавской областях. В таком режиме свет отключают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.
Об этом свидетельствуют данные облэнерго. "По указанию НЭК "Укрэнерго" с 08:30 3 февраля ГАВ (график аварийных отключений. – Ред.) в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей. Причина применения графиков аварийных отключений – перегрузка в сети", – заявили, в частности, в "Сумыоблэнерго".
Аналогичную информацию предоставил "ДТЭК Днепровские электросети". "По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – предупредили в компании. Чуть позже в ДТЭК сообщили об отключениях и в Донецкой области.
Также об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". Там не уточняли, сколько очередей и какие именно из них отключаются в регионе.
В Полтавской области, как и на Сумщине, сообщили о введении графиков для двух очередей – первой и второй. Ограничения применяются с 8:25, сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Последний раз экстренные отключения света применялись 1 февраля. Это произошло из-за масштабной ракетной атаки РФ.
Узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:
Напомним, режимов ограничений подачи электроэнергии в Украине два. Это:
- Графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ") – они же экстренные отключения света.
Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.
- Графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ") – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.
Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при "ГАВ", однако имеют четко определенный промежуток действия.
Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Геннадия Рябцева, в Украине пока не будут возвращать плановые отключения света, поскольку дефицита электроэнергии нет, а сильных морозов в феврале не прогнозируется. Единственным риском для стабильного энергоснабжения, по его словам, остаются возможные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!