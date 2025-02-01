Министр энергетики заявил о превентивных отключениях электроэнергии: как проверить свой дом
В Украине 1 февраля 2025 года ввели превентивные меры ограничения электроэнергии из-за масштабной ракетной атаки РФ. В "Укрэнерго" уже заявили об аварийных отключениях в ряде населенных пунктов.
"Оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность – будьте в укрытиях!" – заявил министр энергетики Герман Галущенко. При этом узнать ситуацию в своем городе можно на сайте поставщика тока.
Например, в Днепропетровской области в ДТЭК призвали: "введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему".
В дальнейшем ситуация в энергосистеме будет зависеть от возможных последствий ракетной атаки РФ. Следите за сообщениями на сайте поставщиков.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.
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