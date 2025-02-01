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Министр энергетики заявил о превентивных отключениях электроэнергии: как проверить свой дом

Александр Литвин
Коммуналка
2 минуты
2,3 т.
Где нет электроэнергии

В Украине 1 февраля 2025 года ввели превентивные меры ограничения электроэнергии из-за масштабной ракетной атаки РФ. В "Укрэнерго" уже заявили об аварийных отключениях в ряде населенных пунктов.

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"Оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность – будьте в укрытиях!" – заявил министр энергетики Герман Галущенко. При этом узнать ситуацию в своем городе можно на сайте поставщика тока.

Например, в Днепропетровской области в ДТЭК призвали: "введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему".

Когда не будет света
Когда не будет света

В дальнейшем ситуация в энергосистеме будет зависеть от возможных последствий ракетной атаки РФ. Следите за сообщениями на сайте поставщиков.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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