Отключат газ и оштрафуют на десятки тысяч: за какое нарушение накажут украинцев

Если в доме или в квартире самовольно установлено газовое оборудование, это подтверждает факт нелегального вмешательства в газовую сеть и несоответствие технической документации. При этом платить за это придется владельцу жилья, даже если он получил (купил) его уже с нарушением.

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Об этом пишет издание ГазПравда. В случае обнаружения нарушения первое, что ожидает владельца жилья – это прекращение ему газоснабжения. Как минимум до внесения изменений о новом оборудовании в проектную документацию. Эти изменения могут быть оформлены двумя способами.

Первый – изготовление эскиза, которым дополняется имеющийся проект. Эскиз требуется, если газовое оборудование заменили без изменения его функционального назначения, мощности и системы дымоотвода. К примеру, заменили котел на прибор другого производителя, но мощность и принцип действия прибора не изменились. Эскизы также производят при перемещении газовых плит в пределах комнаты, в которой они установлены по проекту.

Эскиз требуется, если газовое оборудование заменили без изменения его функционального назначения, мощности и системы дымоотвода. К примеру, заменили котел на прибор другого производителя, но мощность и принцип действия прибора не изменились. Эскизы также производят при перемещении газовых плит в пределах комнаты, в которой они установлены по проекту. Второй способ – изготовление новых технических условий, применяемых на все другие случаи. То есть, если меняется мощность, функциональное предназначение оборудования и система дымоотвода. Процесс более длительный, займет не менее месяца и дороже эскиза.

Однако в некоторых случаях, кроме расходов на внесение изменений в проектную документацию, владельцу домохозяйства могут начислить еще и немалый штраф.

Согласно действующему законодательству, в случае обнаружения Оператором ГРМ несанкционированного подключения газовых приборов, в результате которого их суммарная номинальная мощность превышает диапазон вычисления счетчика газа, объем неучтенного природного газа считается исходя из 70 процентов предельных объемов потребления газа населением с учетом всех приборов потребителя.

Заметим, что подобные предельные объемы потребления значительно превышают нормы потребления газа. Суть нюансов с мощностью приборов и счетчиками

Диапазон вычисления счетчика, а именно его пропускная способность в виде количества кубометров газа в час, определяется его типоразмером. Однако имеющийся счетчик газа может начать работать некорректно, в результате чего определенное количество потребленного газа может быть не учтено. Это может произойти, если:

вместо водонагревателя самовольно установили газовый котел;

самовольно заменили котел на более мощный.

Поэтому при обнаружении подобных нарушений хозяину могут начислить немалый штраф в виде стоимости доначисленных неучтенных объемов газа. Для наглядности сочли приблизительный максимально возможный штраф за самовольную замену газового оборудования, при котором изменяется диапазон вычисления счетчика.

Выходные условия: дом с отопительной площадью 100 квадратов, проживает 2 человека, в доме есть газовая плита и газовый котел (для отопления и водоснабжения).

Штраф: (100 кв.м * 11 м. куб./м кв. в месяц в отопительный период + 2 человека * 18.3 м куб. человеко-месяц) * 6 мес * 70% * 7.96 грн/куб.м = 54.3 тыс. грн.

В нашем примере зритель получил дом с замененными приборами по наследству. Поэтому, прежде всего, необходимо узаконить имеющееся газовое оборудование, то есть внести изменения в проектную документацию. При необходимости – изменить счетчик. Окончательный выбор типоразмера счетчика проводит инженер метролог газового хозяйства.

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