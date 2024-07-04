Отключать электричество в Украине начнут реже: когда ждать облегчения ситуации

Когда в страну придет умеренная температура вместо июньской и июльской жары, отключений света в Украине должно уменьшиться. Это должно произойти до конца августа.

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Об этом в эфире объединенного телемарафона "Единые новости" заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Он считает, что за 1-1,5 месяца ситуация с отключением станет легче.

"Сегодня у нас жара. Она влияет на повышенное потребление. Мы понимаем, что жара через месяц-полтора уже не будет на таких максимальных пиковых температурах. Соответственно это повлияет на стабилизацию работы и уменьшение потребления и уменьшение графиков почасового ограничения подачи электроэнергии", – прогнозирует Колесник.

О том, что в Украине ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии, ранее заявили и в "Укрэнерго". Заявив член наблюдательного совета компании, советник премьер-министра Украины Юрий Бойко подтвердил, что ситуация в энергетике будет оставаться неизменной по меньшей мере до 20 июля.

"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть сегодня", – предупредил Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы стремятся не только уничтожить украинскую энергосистему, но и дискредитировать действия властей по преодолению кризиса в энергетике и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Для этого враг распространяет ИПСО, которая может помешать развитию атомной энергетики.

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