Осталось меньше месяца: почему часть украинцев может лишиться субсидий

Украинцы, которым необходимо самостоятельно подтвердить право на жилищную субсидию, должны подать заявление и документы до 1 июля 2026 года, чтобы начать получать выплаты с 1 мая. Если обратиться позже, помощь могут назначить только с месяца подачи документов, а часть средств за предыдущий период будет утрачена.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если заявление и необходимый пакет документов подать до 1 июля 2026 года, субсидию назначат с начала неотопительного сезона, то есть с 1 мая.

Согласно действующему порядку назначения жилищных субсидий, у граждан есть два месяца с начала нового сезона для подачи документов. Неотопительный сезон стартовал 1 мая, поэтому конечной датой для обращения без потери выплат является именно 1 июля. Если человек подаст документы позже, помощь могут назначить только с месяца обращения, а не задним числом с мая.

Таким образом, своевременная подача заявления позволяет сохранить право на полный объем государственной поддержки. Большинство украинцев, которые уже получали субсидию ранее, не должны дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Для нихпереназначение производится автоматически на основании информации из государственных реестров.

Впрочем, есть категории граждан, для которых личное обращение остается обязательным. Речь идет о случаях, когда изменился состав домохозяйства, изменились условия проживания или возникли другие основания, требующие уточнения информации для назначения помощи. Именно таким гражданам рекомендуют не откладывать подачу документов до последних дней июня.

Подать заявление на назначение жилищной субсидии можно несколькими способами. Наиболее традиционный вариант — обращение в сервисный центр Пенсионного фонда –. Также документы принимают уполномоченные представители местных общин и центры предоставления административных услуг.

Для тех, кто не имеет возможности посетить учреждение лично, остается возможность отправки документов по почте. Кроме того, все большую популярность приобретает электронный формат оформления помощи. Подать заявление можно через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины" или через портал государственных услуг Дія.

Онлайн-подача позволяет избежать очередей и значительно ускоряет процедуру оформления. Пенсионный фонд призывает граждан внимательно проверить, нужно ли им повторно подавать документы, чтобы не потерять право на получение помощи с начала сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут получить субсидию в размере 0,00 грн, это означает, что по расчетам их доход позволяет полностью самостоятельно оплачивать коммунальные услуги без государственной помощи. Отмечается, что это не отказ, а результат формулы расчета, когда обязательный платеж равен или превышает стоимость услуг в пределах социальных нормативов.

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