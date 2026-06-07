Субсидия 0,00 грн: в ПФУ объяснили, почему украинцы не получают помощь на оплату коммуналки

Украинцы могут получить субсидию с размером 0,00 грн, это означает, что по расчетам их доход позволяет полностью самостоятельно оплачивать коммунальные услуги без государственной помощи. Отмечается, что это не отказ, а результат формулы расчета, когда обязательный платеж равен или превышает стоимость услуг в пределах социальных нормативов.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Жилищная субсидия – это адресная государственная помощь, которая предоставляется для частичного или полного покрытия расходов на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

управление многоквартирным домом;

приобретение сжиженного газа;

твердое и жидкое печное топливо.

Она назначается с учетом финансового состояния домохозяйства и рассчитывается индивидуально для каждой семьи. В Пенсионном фонде объясняют, что механизм расчета базируется на разнице между фактической стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства. Обязательный платеж определяется индивидуально и зависит от:

совокупного дохода всех членов семьи;

количества лиц в домохозяйстве;

среднего дохода на одного человека.

Таким образом, чем выше доход семьи, тем большую часть коммунальных расходов она оплачивает самостоятельно. В некоторых случаях после расчета субсидии оказывается, что государство не должно доплачивать за коммунальные услуги. Отмечается, что это происходит тогда, когда:

обязательный платеж равен или превышает стоимость коммунальных услуг в пределах нормативов;

разница между расходами и платежным обязательством является нулевой или отрицательной.

В таком случае субсидия официально назначается, но ее размер составляет 0,00 грн, то есть фактической выплаты нет. Такой статус не является ошибкой или отказом, это означает, что по результатам расчета семья не нуждается в государственной финансовой помощи на оплату ЖКУ в текущем периоде.

Иными словами, государство проверило доход домохозяйства и определило, что оно может самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги в пределах установленных нормативов. Граждане могут самостоятельно проверить информацию о назначении субсидии онлайн через электронные сервисы ПФУ, это позволяет узнать:

назначена ли субсидия;

ее размер;

период действия помощи.

Специалисты отмечают, что размер 0,00 грн не означает потерю права на субсидию в будущем. Если финансовое состояние семьи изменится (например, уменьшится доход или увеличатся расходы), право на помощь может быть пересмотрено во время следующего расчетного периода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы не платить лишнего за электричество, украинцы должны вовремя передать показатели счетчиков энергокомпаниям. Отчетный период за май 2026 года открыт с 30 мая по 3 июня включительно. Именно эти данные становятся основой для расчета платежки за фактически потребленные киловатт-часы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!