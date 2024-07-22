График отключений света в Киеве на 22 июля: когда будут самые сложные часы с жестким режимом

В Киеве в течение суток 21 июля будут действовать графики отключения электроэнергии – с 00:00 до 24:00. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам. При этом с 18:00 до 23:00 с высокой вероятностью будут применяться светло-серые зоны отключений. Т.е, для некоторых потребителей отсутствие света может затянуться до 7 часов.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там отметили: также светло-серые зоны отключений могут применяться в других регионах. В частности:

Киевской;

Одесской;

Донецкой;

Днепропетровской областях.

Где смотреть графики отключений света

Проверить информацию об отключениях киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24).

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Отключать свет будут по всей Украине

Круглосуточно 21 июля будут применяться графики отключений и по Украине в целом. Они будут действовать с 00:00 до 24:00. При этом самый жесткий период ожидается вечером – с 17:00 до 23:00: в это время будет действовать сразу три очереди отключений.

Кроме того, сообщили в "Укрэнерго", с 01:00 до 05:00 действовала одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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