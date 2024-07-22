В Украине обїявили график отключения света на 22 июля: павербанки и телефоны лучше зарядить
Графики отключения света 22 июля будут действовать круглосуточно и по всей Украине. Самый жесткий период ожидается вечером – с 17:00 до 23:00: в это время будет действовать сразу три очереди отключений. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.
О режиме отключений сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: с 01:00 до 05:00 действовала одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.
"Информация об отключениях. 22 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в ДТЭК сообщили, что с 18:00 до 23:00 в ряде регионов с высокой вероятностью будут применяться светло-серые зоны отключений. Речь о:
- Киеве;
- Киевской;
- Одесской;
- Донецкой;
- Днепропетровской областях.
Что нужно знать об очередях отключений
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
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