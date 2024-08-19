Объявлен график отключений света на 20 августа: когда задействуют самый жесткий режим
В Украине завтра, 20 августа, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Действовать они будут с 16:00 до 24:00. При этом с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;
- в другие часы ограничений не будет.
При этом подчеркивается: объектам критической инфраструктуры отключать электроэнергию не будут.
Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Графики отключения света в Украине будут действовать не для всех
Ранее же Кабмин принял решение, по которому в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.
"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это немаловажный элемент нашей энергетической устойчивости", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.
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