Объявлен график отключений света на 20 августа: когда задействуют самый жесткий режим

В Украине завтра, 20 августа, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Действовать они будут с 16:00 до 24:00. При этом с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений;

в другие часы ограничений не будет.

При этом подчеркивается: объектам критической инфраструктуры отключать электроэнергию не будут.

Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Графики отключения света в Украине будут действовать не для всех

Ранее же Кабмин принял решение, по которому в Украине не будут отключать электроэнергию потребителям, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства. Таким образом государство хочет простимулировать энергетическую автономию бизнеса.

"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это немаловажный элемент нашей энергетической устойчивости", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

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